Terrore sul volo Flydubai: il copilota ha usato un'ascia di emergenza

L'attacco si è verificato mercoledì, dopo la partenza da Dubai. Nonostante le gravi ferite, il pilota è riuscito ad aprire la porta della cabina, consentendo ai passeggeri di entrare e sopraffare l'aggressore. Un secondo equipaggio ha quindi fatto atterrare l'aereo a Tabuk, in Arabia Saudita. Durante l'attacco il velivolo aveva perso quota in modo significativo. Il copilota è stato successivamente portato negli Emirati e, secondo fonti israeliane, sarebbe originario dell'Oman.

Le indagini sono ancora in corso

Le indagini sono ancora in corso per chiarire le motivazioni dell'uomo e verificare eventuali collegamenti con altre persone o organizzazioni. Proseguono inoltre gli accertamenti tecnici e l'analisi delle prove fisiche e digitali.