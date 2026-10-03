Terrore sul volo Flydubai: il copilota ha usato un'ascia di emergenza
Per le autorità emiratine l'aggressione sul volo Dubai-Tel Aviv è un tentato attentato terroristico. Le indagini proseguono.
Per le autorità emiratine l'aggressione sul volo Dubai-Tel Aviv è un tentato attentato terroristico. Le indagini proseguono.
ABU DHABI - Il copilota del volo Flydubai da Dubai a Tel Aviv avrebbe aggredito il pilota con un'ascia di emergenza e tentato di prendere il controllo dell'aereo. Lo riferisce l'agenzia emiratina Wam, citando la Procura generale. Dopo Israele, anche le autorità degli Emirati Arabi Uniti considerano l'accaduto un tentato attentato terroristico.
Un'ascia d'emergenza
L'arma utilizzata sarebbe stata una cosiddetta «crash axe», un'ascia che fa parte dell'equipaggiamento di emergenza degli aerei e che può essere impiegata, tra l'altro, per aprirsi un passaggio attraverso rivestimenti o altri ostacoli in caso di necessità.
L'attacco si è verificato mercoledì, dopo la partenza da Dubai. Nonostante le gravi ferite, il pilota è riuscito ad aprire la porta della cabina, consentendo ai passeggeri di entrare e sopraffare l'aggressore. Un secondo equipaggio ha quindi fatto atterrare l'aereo a Tabuk, in Arabia Saudita. Durante l'attacco il velivolo aveva perso quota in modo significativo. Il copilota è stato successivamente portato negli Emirati e, secondo fonti israeliane, sarebbe originario dell'Oman.
Le indagini sono ancora in corso
Le indagini sono ancora in corso per chiarire le motivazioni dell'uomo e verificare eventuali collegamenti con altre persone o organizzazioni. Proseguono inoltre gli accertamenti tecnici e l'analisi delle prove fisiche e digitali.
Secondo il «Wall Street Journal», che cita persone a conoscenza della vicenda, il copilota era già stato licenziato da una compagnia aerea in Oman per motivi di sicurezza ed era stato sottoposto a un divieto di volo per il timore di una sua radicalizzazione ideologica. Anche l'emittente saudita Al-Arabija riferisce di un divieto di volo in Oman e, citando proprie fonti, sostiene che l'uomo sarebbe stato influenzato da idee estremiste durante precedenti soggiorni in Siria.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!