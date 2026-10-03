Auto si schianta sulla folla, 10 feriti

Migliaia di sostenitori si erano radunati per salutare la squadra locale, i Newcastle Knights, in vista della finale contro i Sydney Roosters prevista per domenica. Tuttavia, l'atmosfera di festa è stata spezzata quando il diciottenne, tifoso di rugby, ha perso il controllo dell'auto finendo sulla folla, ha riferito la polizia. "Accelerava a vuoto, era entusiasta, era un tifoso, era lì per godersi il momento", ha dichiarato il sindaco di Newcastle, Gavin Morris, all'emittente nazionale Abc. "In qualche modo ha perso il controllo dell'auto... ed è finito sulla folla".

Due persone versano in condizioni critiche: una bambina di cinque anni e un uomo di 67 anni. Sono rimasti feriti anche altri due bambini piccoli, ha comunicato la polizia. "Una persona ha preso una decisione in una frazione di secondo che ha messo tutti a rischio", ha affermato Jenny Aitchison, assessore ai trasporti dello Stato del Nuovo Galles del Sud.