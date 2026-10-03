Auto si schianta sulla folla, 10 feriti
Il diciottenne alla guida del veicolo è stato arrestato e la polizia ha avviato indagini sull'accaduto. Le autorità escludono l'atto terroristico.
SYDNEY - Un automobilista ha perso il controllo del veicolo e ha travolto un gruppo di tifosi di rugby a 13, ferendo dieci persone, tra cui dei bambini, a Newcastle (Australia orientale). Lo ha reso noto la polizia e lo riporta l'Afp.
Il diciottenne alla guida del veicolo è stato arrestato, riporta Sky News, e la polizia ha avviato indagini sull'accaduto: il ragazzo sarà sottoposto ai test obbligatori per alcol e droga. Secondo le autorità, l'incidente - avvenuto in un'area dove si erano radunate circa mille persone - non sarebbe legato al terrorismo.
Migliaia di sostenitori si erano radunati per salutare la squadra locale, i Newcastle Knights, in vista della finale contro i Sydney Roosters prevista per domenica. Tuttavia, l'atmosfera di festa è stata spezzata quando il diciottenne, tifoso di rugby, ha perso il controllo dell'auto finendo sulla folla, ha riferito la polizia. "Accelerava a vuoto, era entusiasta, era un tifoso, era lì per godersi il momento", ha dichiarato il sindaco di Newcastle, Gavin Morris, all'emittente nazionale Abc. "In qualche modo ha perso il controllo dell'auto... ed è finito sulla folla".
Due persone versano in condizioni critiche: una bambina di cinque anni e un uomo di 67 anni. Sono rimasti feriti anche altri due bambini piccoli, ha comunicato la polizia. "Una persona ha preso una decisione in una frazione di secondo che ha messo tutti a rischio", ha affermato Jenny Aitchison, assessore ai trasporti dello Stato del Nuovo Galles del Sud.
Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato: "Il mio pensiero va a tutte le persone rimaste ferite o coinvolte nel terribile incidente di questa mattina a Newcastle". "Il rugby a 13 unisce le persone e questo avrebbe dovuto essere un fine settimana di entusiasmo e orgoglio per i tifosi di Newcastle", ha scritto in un post su X. Anche il capitano dei Knights, Kalyn Ponga, ha scritto su Instagram: "Pensiamo a voi, alle vostre famiglie e a tutti i membri della nostra comunità di Newcastle". "Vi mandiamo tutto il nostro affetto e il nostro sostegno".