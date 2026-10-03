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Raid israeliano su Gaza City, colpito un condominio, 5 morti

L'attacco si inserisce in un contesto di intensificazione dei raid aerei israeliani nel centro della città.
Raid israeliano su Gaza City, colpito un condominio, 5 morti
IMAGO / ZUMA Press Wire
Fonte Ats Ans
di Redazione
Raid israeliano su Gaza City, colpito un condominio, 5 morti
L'attacco si inserisce in un contesto di intensificazione dei raid aerei israeliani nel centro della città.

GAZA - Almeno cinque palestinesi, tra cui quattro donne, sono stati uccisi e altre persone sono rimaste gravemente ferite nelle prime ore della mattina in un raid aereo israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City.

Le autorità sanitarie locali hanno riferito che l'attacco ha colpito direttamente un condominio. Testimoni oculari hanno riferito all'agenzia di stampa kuwaitiana Kuna che il bombardamento ha distrutto diverse unità abitative e ha provocato incendi all'interno della struttura. Il personale della protezione civile ha spento le fiamme ed estratto le vittime dalle macerie.

L'attacco si inserisce in un contesto di intensificazione dei raid aerei israeliani nel centro di Gaza City, accompagnati da operazioni di demolizione su larga scala nei quartieri orientali e da colpi d'arma da fuoco diretti contro i civili sfollati in fuga dalle zone colpite.

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