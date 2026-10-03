Francia
Proteste studentesche, oltre 5000 fermi da lunedì
Le autorità denunciano un calo nei disagi agli istituti, ma persistono episodi di violenza urbana.
IMAGO / teamwork
Fonte Ats Ans
Proteste studentesche, oltre 5000 fermi da lunedì
Le autorità denunciano un calo nei disagi agli istituti, ma persistono episodi di violenza urbana.
PARIGI - Sono oltre 5000, da lunedì scorso, gli arresti della polizia francese nelle proteste studentesche che hanno messo a soqquadro il paese. Solo nella giornata di ieri sono stati 1747, secondo quanto riferito dal ministro dell'interno Laurent Nuñez su TF1.
In prima serata, il ministro dell'Istruzione nazionale, Édouard Geffray, ha annunciato dal canto suo che 735 istituti hanno subito disagi ieri, ovvero "il 30% in meno" rispetto al giorno precedente. "Abbiamo registrato violenze urbane nelle vicinanze di 158 istituti: lancio di oggetti, aggressioni verbali e fisiche contro forze dell'ordine, insegnanti, giornalisti e passanti", ha spiegato sempre su TF1.
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