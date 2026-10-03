Proteste studentesche, oltre 5000 fermi da lunedì

In prima serata, il ministro dell'Istruzione nazionale, Édouard Geffray, ha annunciato dal canto suo che 735 istituti hanno subito disagi ieri, ovvero "il 30% in meno" rispetto al giorno precedente. "Abbiamo registrato violenze urbane nelle vicinanze di 158 istituti: lancio di oggetti, aggressioni verbali e fisiche contro forze dell'ordine, insegnanti, giornalisti e passanti", ha spiegato sempre su TF1.