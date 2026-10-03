Colpito un altro importante ponte di Kiev

"Il Ponte Nord è stato colpito. I servizi di emergenza sono in arrivo", ha scritto sul suo profilo Telegram. In precedenza, in città era stato lanciato un allarme droni. Il ponte Sud della capitale è stato già colpito diverse volte ieri e nei giorni scorsi, come riportato sempre dal sindaco Klitschko.

Intanto nella notte la Russia ha lanciato un attacco con droni contro la città di Hostomel, nell'oblast di Kiev, colpendo alcuni magazzini e ferendo, secondo quanto riferito dalle autorità, quattro persone, tra cui una bambina. Lo riporta la testata Kyiv Independent.