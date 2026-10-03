Musk interrompe la relazione con la madre di quattro dei suoi figli

Secondo Zilis, si è trattato di un cambiamento repentino. "Siamo passati dall'amore alla rottura nel giro di una settimana, senza alcun preavviso", ha rivelato sottolineando di augurarsi che lei e l'uomo più ricco del mondo possano "rimanere ottimi amici e genitori collaborativi". Zilis, che ha ricoperto ruoli dirigenziali e di consulenza nelle aziende di Musk, negli ultimi anni è apparsa al suo fianco in occasione di incontri riservati all'élite politica. A maggio ha testimoniato durante il clamoroso processo che ha visto contrapposti il patron di Tesla e gli altri co-fondatori di OpenAI.

Musk ha alle spalle una storia di relazioni sentimentali turbolente, da cui sono nati almeno dodici figli e che hanno dato luogo a diverse battaglie per l'affidamento. Come da lei stessa dichiarato in sede di testimonianza, nel 2020 Musk si offrì di donare il proprio sperma a Zilis per concepire figli tramite fecondazione in vitro. La coppia ha poi avuto due gemelli nel 2021. Zillis ha rivelato la rottura su X scrivendo: "C'è un grande senso di perdita, ma per fortuna abbiamo dato vita a quattro splendidi piccoli amori della mia vita".