Cocaina alla fragola, al cocco e al melone, sequestro nel Varesotto

L'indagine è partita dal pedinamento di un camper con targa spagnola, seguito da una Fiat 500. I due mezzi sono stati seguiti fino a una zona boschiva del Varesotto, dove i militari hanno osservato il trasferimento di un voluminoso borsone dal camper all'auto. All'interno sono stati trovati numerosi panetti di cocaina, alcuni dei quali con il logo di Superman. Le successive perquisizioni hanno consentito di recuperare l'intero quantitativo di stupefacenti. Una parte della cocaina, secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza, era stata miscelata con metanfetamine e aromatizzata con diversi gusti, tra cui la fragola. Una modalità definita dagli investigatori di "marketing criminale", finalizzata a rendere la sostanza maggiormente riconoscibile e appetibile sul mercato dello spaccio.

Durante le perquisizioni sono stati inoltre sequestrati un taser, un machete, una mazza da baseball, un manganello telescopico e un coltello a serramanico, oltre a due bilancini di precisione. I tre arrestati sono stati condotti nelle case circondariali di Varese e Como, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel corso dell'operazione è stato infine preso in custodia anche Watson, il piccolo bassotto che viaggiava sul camper: dopo essere stato accudito dai finanzieri, è stato affidato temporaneamente a una famiglia.