Trump ha speso 20 milioni dei contribuenti per spot elettorali?

Gli spot sono stati trasmessi su diverse reti tra le quali Fox News, Cnn, Msnbc, durante le partite di football, i notiziari di CBS, ABC e NBC e molti talk show. Secondo la ricostruzione del quotidiano, il tycoon ha incaricato Russell T. Vought, direttore dell'Office of Management and Budget (l'ufficio che gestisce il bilancio federale), di trovare i fondi nell'ambito dell'amministrazione.