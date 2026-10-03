Droni e razzi russi: la Moldavia segnala impatti
Le esplosioni registrate riaccendono le preoccupazioni regionali sulla sicurezza dei confini orientali dell'Europa.
CHISINAU - Secondo fonti ufficiali, droni russi sono caduti sul territorio moldavo. "Cinque armi d'attacco aereo russe, tra cui razzi "Banderol" e droni, hanno violato il nostro spazio aereo ed esploso sul nostro suolo", ha scritto la presidente moldava Maia Sandu sulla piattaforma X.
Secondo quanto riferito dall'esercito, esplosioni sono state udite in località della parte sud-orientale della Moldavia. Non sono state fornite informazioni su eventuali vittime o danni. Nella vicina Odessa, nel sud dell'Ucraina, c'è stato un allarme aereo negli orari indicati.
L'Ucraina si difende da febbraio 2022 contro una vasta invasione russa. La Repubblica di Moldavia si trova tra l'Ucraina e lo Stato membro dell'UE Romania. Più volte razzi e droni russi hanno già violato lo spazio aereo moldavo.