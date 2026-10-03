In migliaia in corteo contro la crisi abitativa

E cortei, convocati dai sindacati degli inquilini in oltre 50 città spagnole, si svolgono contemporaneamente da nord a Sud della penisola, da Santander in Cantabeia, a Santiago di Compostela, in Galizia, a Palma de Maiorca, alle Baleari. Mobilitazioni in massa sono previste nel pomeriggio a Barcellona, a Toledo, a Vigo, ad Alicante e a Malaga, tra le altre.

"Quella che si respira nelle strade è una nuova energia. Un'energia che ha dimostrato in 8 giorni il potere popolare è capace di fare molto di più che in 8 anni di governo progressista", ha dichiarato la portavoce del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu. E ha ripetuto la volontà degli attivisti di "portare avanti la lotta".