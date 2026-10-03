Lula e Bolsonaro hanno speso 20,5 milioni in campagna elettorale

Il finanziamento delle campagne in Brasile è basato in larga parte su risorse pubbliche. I partiti possono utilizzare il Fondo speciale di finanziamento delle campagne (Fefc), alimentato dal bilancio pubblico e distribuito tra le formazioni politiche secondo criteri di legge, e il Fondo partitico, destinato al funzionamento dei partiti e utilizzabile anche per le spese elettorali.

Sono inoltre ammesse donazioni di persone fisiche e uso di risorse proprie dei candidati, nel rispetto dei limiti e degli obblighi di trasparenza. Le donazioni delle imprese sono vietate. Tutte le entrate e le spese devono essere registrate e rendicontate alla giustizia elettorale, con conti bancari specifici e identificazione della provenienza dei fondi.