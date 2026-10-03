Lula e Bolsonaro hanno speso 20,5 milioni in campagna elettorale
La maggior parte delle spese elettorali è stata finanziata tramite fondi pubblici e donazioni personali, con rigidi obblighi di trasparenza.
RIO DE JANEIRO - I candidati alla presidenza del Brasile hanno dichiarato spese per complessivi 25,5 milioni di franchi (160,7 milioni di real) nella campagna elettorale per il primo turno del 4 ottobre. Circa l'80% del totale è stato speso dai due principali concorrenti: il presidente uscente Luiz Inacio Lula da Silva e il senatore Flavio Bolsonaro.
Secondo i dati del Tribunale superiore elettorale (Tse), raccolti dal portale Poder360 fino alle 14 di venerdì 2 ottobre, Lula ha dichiarato spese per 10,5 milioni di franchi (65,7 milioni di real), seguito da Bolsonaro con 10 milioni di franchi (63 milioni di real). Gli altri candidati hanno registrato complessivamente spese per circa 5 milioni di franchi (32 milioni di real).
Il finanziamento delle campagne in Brasile è basato in larga parte su risorse pubbliche. I partiti possono utilizzare il Fondo speciale di finanziamento delle campagne (Fefc), alimentato dal bilancio pubblico e distribuito tra le formazioni politiche secondo criteri di legge, e il Fondo partitico, destinato al funzionamento dei partiti e utilizzabile anche per le spese elettorali.
Sono inoltre ammesse donazioni di persone fisiche e uso di risorse proprie dei candidati, nel rispetto dei limiti e degli obblighi di trasparenza. Le donazioni delle imprese sono vietate. Tutte le entrate e le spese devono essere registrate e rendicontate alla giustizia elettorale, con conti bancari specifici e identificazione della provenienza dei fondi.