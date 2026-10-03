L'accordo USA-Russia prevede una maxi intesa sul petrolio

L'accordo, subordinato all'approvazione del governo americano e del Cremlino, riguarda un vasto complesso di giacimenti petroliferi, raffinerie e stazioni di servizio in tutto il mondo di proprietà di Lukoil, una delle maggiori compagnie energetiche russe.

Il gruppo promotore dell'operazione comprende l'investitore americano Todd Boehly, che ha donato 2 milioni di dollari alla campagna di Trump, due gruppi mediorientali che hanno intrattenuto rapporti d'affari con Kushner o con la famiglia di Witkoff, e un ente dell'amministrazione USA.