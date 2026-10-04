«Il copilota voleva far schiantare l'aereo sull'aeroporto di Tel Aviv»

La teoria dell'attentatore solitario

Si rafforza la pista secondo cui il copilota abbia agito da solo. Lo riferiscono fonti israeliane riprese dalla CNN, dopo che nei giorni scorsi la stessa valutazione era emersa sulla stampa israeliana, facendo trapelare indiscrezioni sulle indagini in corso negli Emirati, in cui sono coinvolti anche investigatori israeliani. Sempre alla CNN, una seconda fonte israeliana ha affermato che, al momento, Israele non è a conoscenza di alcun legame dell'aggressore con gruppi o governi.