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«Il copilota voleva far schiantare l'aereo sull'aeroporto di Tel Aviv»

Si rafforza l'ipotesi che l'uomo abbia agito in autonomia e non sia legato a gruppi terroristici
«Il copilota voleva far schiantare l'aereo sull'aeroporto di Tel Aviv»
JACK GUEZ / AFP
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
«Il copilota voleva far schiantare l'aereo sull'aeroporto di Tel Aviv»
Si rafforza l'ipotesi che l'uomo abbia agito in autonomia e non sia legato a gruppi terroristici

TEL AVIV - Il copilota omanita intendeva fare schiantare il volo FlyDubai sull'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12 rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori del copilota Hamam al-Hammami, in corso negli Emirati Arabi Uniti.

Inoltre, dalle indagini è emerso che al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, le ultime a giugno e luglio, sempre nell'ambito del suo lavoro con FlyDubai, e progettava da mesi l'attentato.

MEDIO ORIENTE
L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai

La teoria dell'attentatore solitario
Si rafforza la pista secondo cui il copilota abbia agito da solo. Lo riferiscono fonti israeliane riprese dalla CNN, dopo che nei giorni scorsi la stessa valutazione era emersa sulla stampa israeliana, facendo trapelare indiscrezioni sulle indagini in corso negli Emirati, in cui sono coinvolti anche investigatori israeliani. Sempre alla CNN, una seconda fonte israeliana ha affermato che, al momento, Israele non è a conoscenza di alcun legame dell'aggressore con gruppi o governi.

MEDIO ORIENTE
Israele ricevette in anticipo l'elenco dell'equipaggio del volo Flydubai

Netanyahu chiede chiarezza
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha incaricato il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Shmuel Ben-Ezra, di nominare un ispettore per condurre un esame approfondito di tutti gli aspetti della sicurezza dell'aviazione civile straniera in Israele dopo lo scontro sulle responsabilità del governo nei controlli sull'equipaggio del volo FlyDubai. Lo riferisce l'ufficio del premier in una nota.

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