ITALIA
Nuotata fatale nel lago Maggiore: morto un 67enne
Vani i tentativi di rianimazione
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Fonte Ats Ans
Nuotata fatale nel lago Maggiore: morto un 67enne
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Vani i tentativi di rianimazione
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Vani i tentativi di rianimazione
ISPRA - Un uomo di 67 anni è morto oggi mentre nuotava con tre amici nel lago Maggiore questa mattina ad Ispra, in provincia di Varese. L'uomo non è più riemerso.
Sul posto sono intervenuti guardia costiera, vigili del fuoco e sanitari del 118, anche con l'elisoccorso, che hanno tentato di rianimarlo una volta che è stato recuperato. I tentativi sono però stati inutili ed è stato dichiarato il decesso.
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