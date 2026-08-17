Oltre 100 abitazioni distrutte dall'uragano Lala
Oltre 150mila famiglie sono rimaste senza elettricità
Oltre 150mila famiglie sono rimaste senza elettricità
HILO - L'uragano Lala ha provocato gravi danni sulla più grande isola delle Hawaii, allagando strade e abbattendo alberi. «Abbiamo perso più di 100 abitazioni su Big Island», ha dichiarato domenica, ora locale, il governatore Josh Green in un video pubblicato su Instagram.
Lala non ha colpito direttamente Big Island, che conta circa 200mila abitanti, ma sabato sera è passato a sud dell'isola come uragano di categoria 1 su 5. In seguito si è indebolito fino a diventare una tempesta tropicale, allontanandosi verso ovest dall'arcipelago.
Secondo i media, frane, ponti danneggiati e alberi abbattuti hanno lasciato isolate alcune zone dell'isola e il bilancio complessivo dei danni dovrebbe emergere soltanto lunedì. Il centro uragani statunitense NHC ha inoltre previsto piogge fino a lunedì anche su altre isole dello Stato, tra cui Maui, Oahu, Kauai e Niihau.
Nella notte tra domenica e lunedì, secondo poweroutage.us, su Big Island e sulle isole vicine oltre 150mila famiglie erano ancora senza elettricità. Le scuole pubbliche, le autorità e i tribunali dello Stato dovrebbero restare chiusi lunedì, ha annunciato Green: «Credo che ci servirà un giorno per riprenderci, forse anche due».
Sabato un uomo di 45 anni è morto in un incidente stradale, mentre una donna di 21 anni è stata trasportata in ospedale con gravi ferite. La polizia sta ancora indagando per stabilire se l'incidente sia riconducibile alla tempesta.