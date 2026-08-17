Oltre 100 abitazioni distrutte dall'uragano Lala

Secondo i media, frane, ponti danneggiati e alberi abbattuti hanno lasciato isolate alcune zone dell'isola e il bilancio complessivo dei danni dovrebbe emergere soltanto lunedì. Il centro uragani statunitense NHC ha inoltre previsto piogge fino a lunedì anche su altre isole dello Stato, tra cui Maui, Oahu, Kauai e Niihau.

Nella notte tra domenica e lunedì, secondo poweroutage.us, su Big Island e sulle isole vicine oltre 150mila famiglie erano ancora senza elettricità. Le scuole pubbliche, le autorità e i tribunali dello Stato dovrebbero restare chiusi lunedì, ha annunciato Green: «Credo che ci servirà un giorno per riprenderci, forse anche due».