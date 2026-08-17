«Israele fermi i raid»

Al vertice hanno partecipato, tra gli altri, il direttore esecutivo del Board of Peace Nickolay Mladenov, l'ex premier britannico Tony Blair, il capo dello Shin Bet David Zini, il direttore dell'intelligence militare Shlomi Binder e l'ambasciatore Usa Mike Huckabee. Secondo fonti citate dai media israeliani, le parti concordano sul fatto che la ricostruzione debba essere preceduta dal completo disarmo di Hamas e dalla smilitarizzazione della Striscia. Le armi dovrebbero essere consegnate alla Forza internazionale di stabilizzazione (Isf) affinché vengano distrutte.

Netanyahu ha comunicato che è stata concordata l'istituzione di due gruppi di lavoro: il primo dedicato alla smilitarizzazione di Gaza, «da completare rapidamente prima di qualsiasi ricostruzione», e il secondo ai servizi igienico-sanitari nell'enclave. Restano tuttavia divergenze: Israele non ritiene che Hamas deporrà le armi, mentre gli Stati Uniti sostengono che questa possibilità sia concreta.