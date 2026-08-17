Trump minaccia l'Oman: «Se ci ostacola, lo bombarderemo»
Il presidente USA aumenta la pressione su Mascate mentre proseguono i colloqui con l'Iran sulla navigazione nello Stretto di Hormuz.
WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aumentato la pressione sull'Oman, minacciando apertamente il sultanato mentre sono ancora in corso i colloqui con l'Iran sul futuro della navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz.
«Se l'Oman ci ostacola, li bombarderemo fino alle fondamenta», ha dichiarato Trump all'emittente Fox News. L'Oman, che finora non è parte attiva nel conflitto, dovrebbe trovare con Teheran una soluzione sulla navigazione nello stretto, ma al momento non è stato annunciato alcun accordo.
L'accordo quadro negoziato tra Teheran e Washington prevedeva infatti che Iran e Oman affrontassero la questione in consultazione con gli Stati rivieraschi e nel rispetto del diritto internazionale. Mascate ha riferito di colloqui costruttivi. Già a maggio Trump aveva rivolto una minaccia all'Oman, Paese noto per il suo ruolo di mediatore nelle crisi regionali e più volte impegnato nel dialogo tra Stati Uniti e Iran.
Trump ha inoltre affermato di non sentirsi sotto pressione nonostante sia scaduto il termine di 60 giorni previsto dall'accordo quadro per negoziati approfonditi con l'Iran. «Non ho fretta», ha detto, invitando poi Teheran, di fronte alla crescente pressione, a issare bandiera bianca. «Sono bravi giocatori di poker, ma sono destinati a fallire».