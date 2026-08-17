Trump minaccia l'Oman: «Se ci ostacola, lo bombarderemo»

L'accordo quadro negoziato tra Teheran e Washington prevedeva infatti che Iran e Oman affrontassero la questione in consultazione con gli Stati rivieraschi e nel rispetto del diritto internazionale. Mascate ha riferito di colloqui costruttivi. Già a maggio Trump aveva rivolto una minaccia all'Oman, Paese noto per il suo ruolo di mediatore nelle crisi regionali e più volte impegnato nel dialogo tra Stati Uniti e Iran.

Trump ha inoltre affermato di non sentirsi sotto pressione nonostante sia scaduto il termine di 60 giorni previsto dall'accordo quadro per negoziati approfonditi con l'Iran. «Non ho fretta», ha detto, invitando poi Teheran, di fronte alla crescente pressione, a issare bandiera bianca. «Sono bravi giocatori di poker, ma sono destinati a fallire».