Sventata gara clandestina di auto in stile "Fast and Furious"

La notte di Ferragosto nel punto di raduno delle auto e dei partecipanti alla competizione, le forze dell'ordine hanno identificato 25 persone, per lo più giovanissimi, e hanno controllato diverse auto sportive in assetto da competizione. Per l'occasione i partecipanti erano arrivati anche dalla Svizzera, oltre che da Lecco e Monza. Gli accertamenti hanno permesso di individuare l'organizzatore e promotore della gara clandestina che prevedeva un circuito di strade aperte al traffico e la classica 'sbandieratrice', come nei film.

Il giovane deve rispondere del reato di organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore, reato punito dal Codice della strada con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 25'000 a 100'000 euro. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni.