Sventata gara clandestina di auto in stile "Fast and Furious"
Si sarebbe dovuta svolgere sabato a Tirano, in provincia di Sondrio. Denunciato un 24enne
SONDRIO - Un ventiquattrenne è stato denunciato a Sondrio (Lombardia) per aver organizzato una gara clandestina di auto, denominata 'Fast and Furious', in onore dell'omonima serie di film, pianificata e pubblicizzata sui social e che si sarebbe dovuta svolgere nella notte di sabato scorso nella zona industriale di Tirano, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. Lo riferisce oggi l'agenzia italiana Adnkronos.
A far saltare i piani è stato il blitz della polizia di Stato, con il coinvolgimento di personale specializzato della polizia stradale e della squadra mobile, dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, del settore polizia di frontiera di Tirano, con l'ausilio dell'Arma dei carabinieri e della polizia locale.
La notte di Ferragosto nel punto di raduno delle auto e dei partecipanti alla competizione, le forze dell'ordine hanno identificato 25 persone, per lo più giovanissimi, e hanno controllato diverse auto sportive in assetto da competizione. Per l'occasione i partecipanti erano arrivati anche dalla Svizzera, oltre che da Lecco e Monza. Gli accertamenti hanno permesso di individuare l'organizzatore e promotore della gara clandestina che prevedeva un circuito di strade aperte al traffico e la classica 'sbandieratrice', come nei film.
Il giovane deve rispondere del reato di organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore, reato punito dal Codice della strada con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 25'000 a 100'000 euro. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni.