Mangione si dichiara colpevole, rinviato il processo statale
Il procedimento per l'omicidio del ceo di UnitedHealthCare Brian Thompson slitta dopo l'ammissione di colpevolezza in sede federale.
WASHINGTON - Il processo statale per omicidio a carico di Luigi Mangione sarà rinviato dopo che l'imputato si è dichiarato colpevole nell'ambito di un procedimento federale. Lo stabilisce un'ordinanza del giudice depositata oggi, secondo quanto riferisce la Cnn.
Il processo per l'omicidio dell'amministratore delegato di UnitedHealthCare, Brian Thompson, avrebbe dovuto iniziare il mese prossimo. I piani sono però cambiati dopo che venerdì Mangione ha ammesso la propria colpevolezza davanti a un tribunale federale.
I legali dell'imputato hanno inoltre chiesto l'archiviazione delle accuse statali. Un'udienza relativa a questo procedimento è stata fissata per l'inizio di dicembre.
La sentenza nel procedimento federale sarà invece pronunciata il 18 dicembre. L'accusa ha annunciato che chiederà l'ergastolo.