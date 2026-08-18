Mosca attaccata con centinaia di droni: tre feriti, tra cui una bambina
Secondo il sindaco Sergej Sobjanin, nella notte la capitale russa e la regione circostante sono state bersaglio di una vasta ondata di attacchi.
Secondo il sindaco Sergej Sobjanin, nella notte la capitale russa e la regione circostante sono state bersaglio di una vasta ondata di attacchi.
MOSCA - Mosca e la regione circostante sono state bersaglio nella notte di una vasta ondata di attacchi con droni ucraini. Secondo l'agenzia di stampa statale Tass, si è trattato dell'attacco di questo tipo più intenso degli ultimi due anni.
Il sindaco della capitale russa, Sergej Sobjanin, ha riferito che dalla sera di lunedì alla mattina di martedì 620 droni si sono diretti verso la regione della capitale. La maggior parte sarebbe stata intercettata dalla difesa aerea durante l'avvicinamento, mentre altri 180 sarebbero stati abbattuti nello spazio aereo di Mosca. Queste informazioni non possono però essere verificate in modo indipendente.
I feriti sarebbero tre, tra cui una bambina di 10 anni, ha dichiarato il governatore Andrey Vorobyov.
«Nel distretto di Ramenskoye, una bambina di 10 anni è rimasta ferita dopo che un drone è caduto su un'abitazione. Ha riportato una ferita da scheggia alla mano ed è stata ricoverata in ospedale. Nel distretto di Bogorodsky, una donna ha avuto bisogno di cure mediche dopo essere stata ferita da detriti di un drone caduto. Un uomo di 27 anni è rimasto ferito a Kolomna», ha scritto sul suo canale Max.
Un ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati dalla caduta di detriti di un drone a Kolomna, ha precisato.
I sistemi di difesa aerea e di guerra elettronica, riferisce Vorobyov, hanno neutralizzato l'attacco di oltre 150 droni nella regione.
Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, nel febbraio 2022, Mosca attacca regolarmente le città ucraine con missili, bombe plananti e droni. Kiev, sostenuta dai Paesi occidentali, conduce a sua volta attacchi sul territorio russo, impiegando soprattutto droni e, in alcuni casi, missili da crociera.