Mosca attaccata con centinaia di droni: tre feriti, tra cui una bambina

I feriti sarebbero tre, tra cui una bambina di 10 anni, ha dichiarato il governatore Andrey Vorobyov.

«Nel distretto di Ramenskoye, una bambina di 10 anni è rimasta ferita dopo che un drone è caduto su un'abitazione. Ha riportato una ferita da scheggia alla mano ed è stata ricoverata in ospedale. Nel distretto di Bogorodsky, una donna ha avuto bisogno di cure mediche dopo essere stata ferita da detriti di un drone caduto. Un uomo di 27 anni è rimasto ferito a Kolomna», ha scritto sul suo canale Max.