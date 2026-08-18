«Le esercitazioni con gli USA non mirano a un attacco alla Corea del Nord»

L'obiettivo fondamentale di queste esercitazioni annuali, che il presidente americano Donald Trump ha annunciato di voler ridurre, non è «trattare alcuna entità specifica come un avversario, ma preservare, in sicurezza e pace, la vita quotidiana della popolazione», ha dichiarato Lee durante una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale dedicata all'esercitazione Ulchi Freedom Shield (UFS), secondo quanto riferisce l'agenzia Yonhap.