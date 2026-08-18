Nave colpita da proiettile a Hormuz
Ferito un membro dell'equipaggio e danni alla sala macchine; la Guardia costiera dell'Oman presta i primi soccorsi. Prezzo del petrolio in rialzo.
Ferito un membro dell'equipaggio e danni alla sala macchine; la Guardia costiera dell'Oman presta i primi soccorsi. Prezzo del petrolio in rialzo.
LONDRA - Una nave non meglio precisata è stata colpita da un proiettile non identificato, che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio, mentre manovrava per uscire dallo Stretto di Hormuz: lo segnala il Centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo (Ukmto) sul suo sito, ripreso anche da Al-Jazeera.
I membri dell'equipaggio stanno ricevendo assistenza dalla Guardia costiera dell'Oman e, al momento, non si segnalano impatti ambientali, aggiunge l'Ukmto.
Petrolio in rialzo
Il prezzo del petrolio è in rialzo questa mattina. Il WTI con consegna a settembre è a quota 85,23 dollari al barile, in crescita dello 0,86%, mentre il Brent del mare del Nord con consegna ad ottobre è indicato a 91,55 dollari al barile, in rialzo dello 0,75%.