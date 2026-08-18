Incidente sfiorato a Monaco: per il Boeing «problemi di accelerazione»

Prima dell'atterraggio è stato scaricato del carburante per ridurre il peso dell'aereo. Il pilota ha inoltre effettuato due passaggi a bassa quota sull'aeroporto per consentire al controllo del traffico aereo di verificare le condizioni del carrello. Non essendo state rilevate anomalie, il Boeing è poi atterrato.

Immagini diffuse sui social media hanno mostrato l'aereo superare la pista durante il decollo, sollevando una nuvola di polvere, mentre circa due ore più tardi, all'atterraggio, si vedeva del fumo provenire dal carrello. Il rapporto preliminare afferma tuttavia che a bordo non si sono verificati incendi né fumo. Nessuna delle 287 persone presenti, 271 passeggeri e 16 membri dell'equipaggio, è rimasta ferita.