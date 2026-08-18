Incidente sfiorato a Monaco: per il Boeing «problemi di accelerazione»
Il rapporto preliminare vietnamita sul volo VN34 segnala un'anomalia già durante il decollo
HANOI - Un problema tecnico potrebbe essere all'origine del quasi incidente che sabato ha coinvolto un Boeing 787-9 di Vietnam Airlines all'aeroporto di Monaco. Secondo un rapporto preliminare dell'autorità dell'aviazione vietnamita, durante il decollo l'equipaggio avrebbe rilevato che l'aereo non aumentava la velocità per circa due secondi.
Il velivolo, diretto ad Hanoi con il volo VN34, avrebbe poi raggiunto la velocità critica richiesta, prima di rallentare nuovamente. Non essendoci più pista sufficiente per interrompere la manovra in sicurezza, il pilota ha proseguito il decollo, portando al massimo la spinta dei motori e sollevando il muso dell'aereo.
Dopo il decollo sono comparsi messaggi di avviso relativi a un contatto della coda con la pista, il cosiddetto «tailstrike», e alla perdita di pressione di quattro degli otto pneumatici. Una successiva ispezione ha accertato lo scoppio di tre pneumatici sul lato sinistro del carrello e di uno sul lato destro. L'equipaggio ha quindi deciso di rientrare a Monaco.
Prima dell'atterraggio è stato scaricato del carburante per ridurre il peso dell'aereo. Il pilota ha inoltre effettuato due passaggi a bassa quota sull'aeroporto per consentire al controllo del traffico aereo di verificare le condizioni del carrello. Non essendo state rilevate anomalie, il Boeing è poi atterrato.
Immagini diffuse sui social media hanno mostrato l'aereo superare la pista durante il decollo, sollevando una nuvola di polvere, mentre circa due ore più tardi, all'atterraggio, si vedeva del fumo provenire dal carrello. Il rapporto preliminare afferma tuttavia che a bordo non si sono verificati incendi né fumo. Nessuna delle 287 persone presenti, 271 passeggeri e 16 membri dell'equipaggio, è rimasta ferita.