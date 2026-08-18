REGNO UNITO
«Non sono imbarazzato per i messaggi alla finta Susie Wiles»
Il premier laburista britannico afferma di aver segnalato subito lo scambio con un impostore: «Non è stato discusso nulla di rilevante».
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Fonte Ats Ans
«Non sono imbarazzato per i messaggi alla finta Susie Wiles»
Il premier laburista britannico afferma di aver segnalato subito lo scambio con un impostore: «Non è stato discusso nulla di rilevante».
LONDRA - Il premier laburista britannico Andy Burnham ha dichiarato di «non essere imbarazzato» per aver scambiato alcuni messaggi con un impostore che si spacciava per Susie Wiles, capo di gabinetto della Casa Bianca e tra le figure più vicine al presidente americano Donald Trump.
Burnham ha confermato quanto rivelato ieri dal sito di news Politico. «Lo scambio è stato minimo e l'ho segnalato subito», ha spiegato, precisando che nelle comunicazioni non è stato discusso nulla di rilevante.
«Tutti i politici stanno ricevendo queste pressioni e queste sfide, ma io ho fatto tutto correttamente», ha aggiunto Burnham. Secondo il premier, nella gestione del caso è stata seguita la procedura corretta sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti.
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