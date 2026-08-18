«Non sono imbarazzato per i messaggi alla finta Susie Wiles»

Burnham ha confermato quanto rivelato ieri dal sito di news Politico. «Lo scambio è stato minimo e l'ho segnalato subito», ha spiegato, precisando che nelle comunicazioni non è stato discusso nulla di rilevante.

«Tutti i politici stanno ricevendo queste pressioni e queste sfide, ma io ho fatto tutto correttamente», ha aggiunto Burnham. Secondo il premier, nella gestione del caso è stata seguita la procedura corretta sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti.