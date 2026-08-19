Furti in pochi secondi tra ascensori e folla a Malpensa: dieci donne arrestate

La ricostruzione dei singoli episodi e l'individuazione delle presunte autrici hanno richiesto un'attività di analisi e riscontro da parte degli agenti della Polizia di Frontiera. I furti, spesso compiuti in pochi secondi e senza che le vittime se ne accorgessero immediatamente, hanno reso particolarmente complesso collegare episodi avvenuti in momenti e luoghi diversi.

Un ruolo fondamentale nelle indagini è stato svolto dall'esame delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, dal confronto dei fotogrammi con i fotosegnalamenti e dai servizi di appostamento e pedinamento.