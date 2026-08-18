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Meta a processo in California: «Minori resi dipendenti e sfruttati»
Nelle arringhe iniziali i procuratori generali accusano il colosso di aver favorito comportamenti di dipendenza tra bambini e adolescenti.
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Fonte Ats Ans
Meta a processo in California: «Minori resi dipendenti e sfruttati»
Nelle arringhe iniziali i procuratori generali accusano il colosso di aver favorito comportamenti di dipendenza tra bambini e adolescenti.
WASHINGTON - Meta ha reso i minori dipendenti e li ha «sfruttati», oltre ad aver «ingannato» il pubblico. Sono le accuse preliminari formulate dai procuratori generali nelle arringhe iniziali del processo contro la società.
Il procedimento si è aperto in California e riguarda le accuse secondo cui Meta avrebbe favorito comportamenti di dipendenza tra bambini e adolescenti.
Le contestazioni illustrate in apertura del processo attribuiscono dunque alla società responsabilità legate all'impatto sui minori e alla comunicazione rivolta al pubblico.
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