Trump sospende i dazi del 50% al Canada

Secondo Trump, Stati Uniti e Canada avrebbero trovato un accordo. Le pesanti tariffe, annunciate dal presidente americano il mese scorso, sarebbero dovute entrare in vigore oggi, un minuto dopo la mezzanotte.

Il primo ministro canadese Mark Carney ha confermato che i due Paesi hanno compiuto passi avanti verso un accordo commerciale, precisando tuttavia che «resta ancora molto da fare».