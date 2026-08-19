STATI UNITI
Trump sospende i dazi del 50% al Canada
Il presidente Usa annuncia passi avanti verso un'intesa. Carney conferma i progressi, ma avverte: «Resta ancora molto da fare».
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Fonte Ats Akr
Trump sospende i dazi del 50% al Canada
Il presidente Usa annuncia passi avanti verso un'intesa. Carney conferma i progressi, ma avverte: «Resta ancora molto da fare».
WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che sospenderà per tre giorni l'introduzione dei dazi del 50% nei confronti del Canada.
Secondo Trump, Stati Uniti e Canada avrebbero trovato un accordo. Le pesanti tariffe, annunciate dal presidente americano il mese scorso, sarebbero dovute entrare in vigore oggi, un minuto dopo la mezzanotte.
Il primo ministro canadese Mark Carney ha confermato che i due Paesi hanno compiuto passi avanti verso un accordo commerciale, precisando tuttavia che «resta ancora molto da fare».
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