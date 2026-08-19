Le manovre congiunte Usa-Corea del Sud finiranno prima del previsto

Anche le esercitazioni sul campo, una parte integrante del pacchetto stabilito, saranno parzialmente ridotte: a tal proposito, sono in corso discussioni tra le due forze armate per definire i dettagli operativi, ha aggiunto il Comando.

L'annuncio è maturato dopo che domenica, nell'imminenza dell'avvio delle operazioni, Trump aveva disposto con un post su Truth la riduzione «sostanziale» delle esercitazioni, citando l'onere dei costi e i suoi buoni rapporti con il leader nordcoreano Kim Jong-un.