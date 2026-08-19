«Sei tutto ciò che conta per me. Voglio darti gioia in qualsiasi modo»

La 35enne Natalie Harp è sempre al fianco di Donald. Scrive i suoi post su Truth ed è stata soprannominata «la stampante umana» perché procura a Trump tutti i documenti cartacei di cui ha bisogno. È stata una delle poche persone ad accompagnarlo sul volo segreto dalla Turchia il mese scorso. E, secondo alcuni, potrebbe essere stata la causa dell'uscita anticipata della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

La ferocia della replica dell'amministrazione ad Ossoff dimostra fino a che punto Trump sia disposto a spingersi per difendere la Harp. «Invece di denigrare persone che lavorano sodo al servizio del Paese, Jon dovrebbe guardarsi dentro e chiedersi perché sia una persona così meschina che odia questa nazione», ha scritto sui social media Steven Cheung, direttore della comunicazione della Casa Bianca.