Harry e Meghan torneranno a vivere nel Regno Unito

La famiglia, scrive Sky News, vivrà in una residenza non reale fuori Londra. I figli Archie e Lilibet, rispettivamente di sette e cinque anni, inizieranno a frequentare una scuola britannica a settembre.

Harry e Meghan si erano trasferiti negli Stati Uniti nel marzo del 2020 insieme ad Archie, che all'epoca aveva quasi un anno. In California è poi nata la loro seconda figlia, Lilibet.