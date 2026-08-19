REGNO UNITO
Harry e Meghan torneranno a vivere nel Regno Unito
Secondo i media britannici, la coppia si trasferirà con i figli fuori Londra alla fine di agosto.
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Fonte Ats Ans
Harry e Meghan torneranno a vivere nel Regno Unito
Secondo i media britannici, la coppia si trasferirà con i figli fuori Londra alla fine di agosto.
LONDRA - Harry, la moglie Meghan e i loro figli torneranno a vivere nel Regno Unito alla fine di questo mese. Lo riportano i media britannici.
La famiglia, scrive Sky News, vivrà in una residenza non reale fuori Londra. I figli Archie e Lilibet, rispettivamente di sette e cinque anni, inizieranno a frequentare una scuola britannica a settembre.
Harry e Meghan si erano trasferiti negli Stati Uniti nel marzo del 2020 insieme ad Archie, che all'epoca aveva quasi un anno. In California è poi nata la loro seconda figlia, Lilibet.
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