Riserve di gas «molto basse»: serbatoi pieni solo a metà

A frenare gli acquisti è l'aumento dei prezzi legato al conflitto in Iran e alla crisi nello stretto di Hormuz, che rende meno conveniente comprare oggi il gas per rivenderlo in Germania durante l'inverno. Il direttore dell'Agenzia per le reti, Klaus Mueller, ha a sua volta richiamato i distributori alle proprie responsabilità: «C'è gas a sufficienza», ha dichiarato a t-online, aggiungendo di aspettarsi che le società provvedano adeguatamente agli approvvigionamenti.

Il governo ricorda intanto che, rispetto al periodo precedente alla guerra in Ucraina e alle sanzioni alla Russia, la Germania può contare su diversi canali di fornitura. «Quasi la metà arriva dalla Norvegia. Inoltre riceviamo gas da Francia e Belgio», ha spiegato la portavoce Susanne Ungrad, sottolineando che i contratti sono stipulati dalle imprese e che Berlino è comunque «in grado di reagire tempestivamente».