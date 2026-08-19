Axios: «Gli Usa hanno creato un corridoio petrolifero a Hormuz»
Secondo fonti americane, dal canale lungo la costa dell'Oman transiterebbero circa 10 milioni di barili al giorno.
WASHINGTON - L'esercito americano ha creato un corridoio di transito nello stretto di Hormuz per consentire il trasporto di milioni di barili di petrolio al giorno. Lo riferisce Axios, citando funzionari statunitensi.
L'operazione sarebbe in corso da diverse settimane. Tra le 15 e le 20 petroliere sono entrate e uscite dallo stretto utilizzando un canale meridionale lungo la costa dell'Oman.
Secondo le fonti citate da Axios, attraverso il corridoio vengono trasportati circa 10 milioni di barili di petrolio al giorno, pari all'incirca alla metà del volume precedente al conflitto. Il greggio viene portato fuori dallo stretto e immesso nel mercato energetico globale.
L'intervento non si limita alla scorta delle petroliere cariche di greggio in uscita. Le forze armate statunitensi assisterebbero anche le navi vuote in ingresso nel Golfo dal Mar Arabico attraverso lo stretto, permettendo loro di caricare petrolio nei Paesi della regione e successivamente ripartire.