Almeno 12 morti nel raid notturno su Kiev
Numerosi edifici, tra cui una scuola e un ospedale pediatrico, sono stati gravemente danneggiati nell'attacco notturno
KIEV - È di 12 morti e 32 feriti il bilancio di un massiccio attacco russo avvenuto nella notte su Kiev. Ad annunciare i dati, su Telegram, è il sindaco della capitale ucraina Vitaliy Klitschko.
Delle vittime, almeno 7 risultano nel distretto di Solomyansky. Per domani il sindaco ha disposto il lutto cittadino.
Il primo cittadino ha dato via via, nel corso della notte e della prima mattina, diversi aggiornamenti sugli effetti dell'attacco: nel distretto di Solomyansky, ha riferito, i piani superiori di un edificio residenziale di 9 piani sono crollati e hanno preso fuoco. Alcune persone sono rimaste intrappolate in un altro edificio residenziale.
Diverse zone dei quartieri di Sviatoshynsky e Solomyansky, nella capitale, sono rimaste senza elettricità. Nel distretto di Darnytsky, sono stati danneggiati edifici non residenziali e magazzini. Nel distretto di Svyatoshynskyi, si è registrata la distruzione di edifici non residenziali e l'incendio di alcuni magazzini.
Sempre nel distretto di Solomyanskyi, una scuola e i locali di un ospedale pediatrico sono stati danneggiati. Le finestre di una struttura medica sono state infrante e alcune auto sono andate a fuoco nella zona. L'incendio è stato spento. Anche alcuni garage sono stati danneggiati.