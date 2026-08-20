OSI per Unitas, ci sono nuovi posti disponibili

L'ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria. Vista l'ampia affluenza registrata finora, sono stati aggiunti alcuni posti supplementari, già disponibili per la riservazione. Un'attenzione particolare è riservata ai soci Unitas ciechi o ipovedenti, che potranno assistere al concerto dall'interno dell'orchestra, seduti accanto ai musicisti

Si possono riservare i posti a questo link.