LOCARNO
OSI per Unitas, ci sono nuovi posti disponibili
La decisione è stata presa in ragione dell'ampia affluenza
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Fonte OSI
OSI per Unitas, ci sono nuovi posti disponibili
La decisione è stata presa in ragione dell'ampia affluenza
LOCARNO - Manca una settimana all'Open Air dell'Orchestra della Svizzera italiana (OSI), in programma il 27 agosto a Locarno, sulla Piazza del PalaCinema: un concerto speciale e inclusivo dedicato agli 80 anni di Unitas.
Sul podio salirà il Maestro Michelangelo Mazza, che dirigerà un programma composto da una serie di celebri ouverture di Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Joseph Haydn.
L'ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria. Vista l'ampia affluenza registrata finora, sono stati aggiunti alcuni posti supplementari, già disponibili per la riservazione. Un'attenzione particolare è riservata ai soci Unitas ciechi o ipovedenti, che potranno assistere al concerto dall'interno dell'orchestra, seduti accanto ai musicisti
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