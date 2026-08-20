"Aprire spiragli", con un universo di storie
Prende il via oggi la 26esima edizione del Festival internazionale di narrazione di Arzo
MENDRISIO - Dal 20 al 23 agosto il borgo di Arzo torna a essere il cuore pulsante della narrazione con la 26esima edizione del Festival internazionale di narrazione. "Aprire spiragli" è il titolo scelto quest'anno: un invito a cercare varchi, luci inattese e piccoli passaggi attraverso le storie e gli incontri che solo il Festival sa rendere possibili.
Per quattro giorni, tra tardo pomeriggio e sera, Arzo si trasformerà in un palcoscenico diffuso: spettacoli, musica, incontri e momenti di convivialità animeranno le vie del borgo, con il racconto come filo conduttore capace di creare relazione e conoscenza.
Il programma completo è disponibile su www.festivaldinarrazione.ch. Non solo cultura: l'acquisto dei biglietti garantisce anche l'uso gratuito dei mezzi pubblici su tutto il territorio cantonale. E per chi possiede il pass AG cultura, l'ingresso a tutti gli spettacoli sarà completamente gratuito.