"Aprire spiragli", con un universo di storie

MENDRISIO - Dal 20 al 23 agosto il borgo di Arzo torna a essere il cuore pulsante della narrazione con la 26esima edizione del Festival internazionale di narrazione. "Aprire spiragli" è il titolo scelto quest'anno: un invito a cercare varchi, luci inattese e piccoli passaggi attraverso le storie e gli incontri che solo il Festival sa rendere possibili.