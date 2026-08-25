«Facciamo la Corte!», torna la festa di paese alternativa
Il 28 e 29 agosto, artisti, DJ e performance animeranno la festa dalle 18 fino a notte fonda.
Il 28 e 29 agosto, artisti, DJ e performance animeranno la festa dalle 18 fino a notte fonda.
MUZZANO - Il 28 e il 29 agosto avrà luogo l'undicesima edizione del festival musicale "Facciamo la Corte!", nel nucleo di Muzzano, dalle 18 fino a notte fonda.
Alla serata saranno presenti numerosi artisti e formazioni della scena musicale alternativa svizzera, tra cui The Monsters, 24 KIARA, LL Läuse, Ester Poly e Sami Galbi. La lineup comprende anche diversi DJ, come DJ MAMIPAPI e BSTY, oltre a performance e interventi visivi.
L'evento, nel corso del tempo, ha saputo creare un ponte tra l'idea di concerto indipendente e la tradizione della festa di paese, diventando un richiamo nazionale per la musica alternativa contemporanea svizzera, senza perdere però i suoi tratti più caratteristici.
"Facciamo la Corte!" ha inoltre ricevuto uno dei Premi svizzeri di musica 2025 (Premio Speciale) dall'Ufficio federale della cultura.
Gli organizzatori informano che quest'anno, a causa degli spazi disponibili, l'evento avrà una capienza limitata. Anche il numero di parcheggi risulta insufficiente, e a tal proposito sono previste numerose corse speciali in collaborazione con Trasporti Pubblici Luganesi (TPL).