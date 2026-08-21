Tra storie, note e feste: un weekend che sfida la pioggia

SAVOSA - L'estate ticinese non accenna a rallentare e ci regala un altro fine settimana denso di appuntamenti per tutti i gusti. Che abbiate voglia di lasciarvi trasportare dalle note di un concerto all'aria aperta, di emozionarvi davanti al grande schermo di un cinema sotto le stelle o di immergervi nell'atmosfera festosa delle sagre di paese, i prossimi giorni sapranno accontentare ogni palato. Non mancheranno nemmeno le sorprese più curiose, come le colorate esibizioni di giocoleria, i mercatini sul lungolago e le imperdibili cene con delitto. Preparatevi a vivere un weekend che potremmo tranquillamente definire “esplosivo”, all'insegna della cultura, della musica e del divertimento in compagnia. Ecco il programma completo nel nostro consueto Agendone.

