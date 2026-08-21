Tra storie, note e feste: un weekend che sfida la pioggia
Un fine settimana ricchissimo in Ticino: dai festival musicali al LAC ai cinema sotto le stelle, passando per la giocoleria, le sagre di paese e gli spettacoli teatrali per tutta la famiglia. Ecco qui il nostro Agendone
Un fine settimana ricchissimo in Ticino: dai festival musicali al LAC ai cinema sotto le stelle, passando per la giocoleria, le sagre di paese e gli spettacoli teatrali per tutta la famiglia. Ecco qui il nostro Agendone
SAVOSA - L'estate ticinese non accenna a rallentare e ci regala un altro fine settimana denso di appuntamenti per tutti i gusti. Che abbiate voglia di lasciarvi trasportare dalle note di un concerto all'aria aperta, di emozionarvi davanti al grande schermo di un cinema sotto le stelle o di immergervi nell'atmosfera festosa delle sagre di paese, i prossimi giorni sapranno accontentare ogni palato. Non mancheranno nemmeno le sorprese più curiose, come le colorate esibizioni di giocoleria, i mercatini sul lungolago e le imperdibili cene con delitto. Preparatevi a vivere un weekend che potremmo tranquillamente definire “esplosivo”, all'insegna della cultura, della musica e del divertimento in compagnia. Ecco il programma completo nel nostro consueto Agendone.
Venerdì 21 agosto
Lugano e dintorni
- La città di Lugano si anima per tutto il giorno con Lugano Piano, un evento musicale diffuso che celebra l’ascolto e valorizza il volontariato sociale.
- Al Museo in erba di Lugano, alle 10.15, i più piccoli (4-11 anni) possono partecipare all'atelier Chaïm Soutine: un albero nel vento, per ricreare i magici vortici del celebre pittore.
- A Tesserete, presso le Scuole elementari, prende il via alle 16 la Swiss Juggling Convention 2026. Tre giorni di giocoleria, acrobazie e workshop aperti a tutti per scoprire la magia delle arti circensi.
- Al Boschetto di Parco Ciani di Lugano, dalle 19, scatta l'ora del Soleggiata Sound Festival, una serata all'insegna della musica pop, urban ed elettronica con artisti come Camoufly e M¥SS KETA.
- A Lamone, alle 20.30, l'Orchestra mandolinistica di Lugano propone Oml a Lamone - concerto estivo 26, uno speciale concerto dove il pubblico diventa protagonista cantando in coro i brani della tradizione ticinese.
- Al LAC di Lugano, alle 20.30, prende il via la rassegna estiva LAC en plein air 2026 – Musica popolare e Neue Volkmusik.
- Sempre al LAC, ma nell'Agorà alle 21, la rassegna prosegue con LAC en plein air: Serata Mantice, che vedrà esibirsi i Pflanzplätz, il Duo Bottasso e Pirmin Huber Swiss Folk.
- Alla Rivetta Tell, sul lungolago di Lugano, gli amanti del ballo si danno appuntamento alle 21 per La Milonga - Serata Tango Argentino, in compagnia dei ballerini della scuola New Style Dance.
Mendrisiotto
- Al Campo Sportivo Comunale di Vacallo, per tutto il giorno, si tengono le Feste campestri SAV Vacallo 2026, una vera e propria festa di paese con musica dal vivo, sport e ottima cucina per sostenere i giovani della società.
- Al Bar Sport di Arzo, alle 18.30, va in scena A corpo libero, una performance senza parole né musica dove Giada Ciccolini esplora le infinite possibilità del corpo umano, pensata per i bimbi da 1 a 4 anni. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Alla Palestra Scuole di Arzo, sempre alle 18.30, Sergi Casero Nieto presenta El Pacto del Olvido, uno spettacolo in spagnolo con sopratitoli in italiano che indaga i silenzi familiari e l'eredità del franchismo. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Nel Giardino Contessa di Arzo, alle 18.30, i bambini dai 7 anni in su potranno emozionarsi con Tuono, il mio vicino gigante, una delicata storia di amicizia e coraggio tratta dal libro di Ulf Stark. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Nella Corte solari di Arzo, alle 18.30, spazio a Firmato Ribelle, uno spettacolo di teatro fisico e narrazione ispirato alla celebre lumaca di Luis Sepulveda, dedicato ai piccoli dai 5 anni. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al Bar Sport di Arzo, alle 20.15, viene riproposto lo spettacolo per la prima infanzia A corpo libero. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Nel Giardino Contessa di Arzo, alle 20.15, va in scena Vassilissa e la Baba Jaga, una fiaba antica e affascinante raccontata intrecciando voci, ritmo e luci, consigliata dai 6 anni. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Nella Corte solari di Arzo, alle 20.15, due attori e un pianoforte raccontano l'incontro speciale tra un bimbo e un'anziana in Oggi: Fuga a quattro mani per nonna e bambino. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- A Bonaga (Arzo), alle 21.30, il pubblico diventa giudice spietato con Kamikaze, un'audace provocazione teatrale dove gli spettatori votano per premiare o punire il performer in scena. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Alla Palestra Scuole di Arzo, alle 21.30, va in scena La sparanoia, un grido ironico e perforante sulla generazione dei giovani addomesticati e sulla sinistra defunta. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Locarnese
- In Largo Zorzi a Locarno, a partire dalle 11, torna l'atteso Graffiskate 32, lo storico appuntamento dedicato alla cultura urbana con skateboard, arte, musica e graffiti dal vivo che animerà tutto il weekend.
- Al Teatro Cambusa di Locarno, alle 19.30, il festival si apre ufficialmente con la Cinedinner - Opening night Graffiskate. In programma la proiezione del film cult “Lords of Dogtown” accompagnata da una cena in perfetto stile californiano.
- Al Giardinetto Centro S. Antonio di Locarno, alle 20, la compagnia Storie di Scintille propone lo spettacolo all'aperto per famiglie Il vaso vuoto - Che fretta c'è?, consigliato dai 4 anni in su.
- Sul Lungolago Portigon di Minusio, alle 21, la magia prende vita con Sombras de cine - Ombre del cinema. Valeria Guglietti, usando solo le mani e la luce, ricrea in forma di ombre cinesi le scene più famose del cinema in una parodia senza parole.
Bellinzona e valli
- Dalle 9.30 a Carena, nell'ambito delle visite guidate alla scoperta della Valle Morobbia, è prevista una visita alle miniere del ferro in Valletta.
- Dalle 18 nel piazzale delle scuole di Daro (Bellinzona) Daro in Piazza, tradizionale festa di paese, con cena a base di risotto, luganighe, dolci e musica dal vivo.
- Dalle 18 nel nucleo di Gnosca Festa in Piazza con buvette, griglia e musica rock con gli One More.
- Dalle 18 al Corridorio Ecologico di Pollegio prima edizione di Street Food & Live Music. Prima bar e street food, poi musica dal vivo con Dario e Katia.
- Alla Diga del Luzzone a Ghirone, alle 21.15, si accende il grande schermo all'aperto per il Cinema alla diga del Luzzone. Verrà proiettato il film “Michael”, dedicato al re del pop Michael Jackson, con la possibilità di assistere anche in modalità drive-in.
Sabato 22 agosto
Lugano e dintorni
- La città di Lugano si anima con le note di Lugano Piano, un evento musicale diffuso che celebra l'ascolto e valorizza il volontariato sociale attraverso molteplici concerti.
- A Morcote, presso l'Area Console Isella, si tiene il 4° Memorial Ciacio Poma a partire dalle 15. Un pomeriggio di festa con torneo di calcio a cinque, grigliata e musica.
- Tesserete si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per la Swiss Juggling Convention 2026. Dalle 16, le Scuole elementari ospiteranno giocoleria, acrobazie e workshop gratuiti aperti a tutti.
- Il Boschetto del Parco Ciani di Lugano vibra con il Soleggiata Sound Festival. Dalle 19, la serata propone le esibizioni di Elasi, Materazi Future Club, Umarell e Disse.
- Sul Monte San Salvatore a Paradiso, l'Orchestra mandolinistica di Lugano propone Mandolini in vetta - concerto estivo 26 alle 19. Un coinvolgente concerto dove il pubblico potrà cantare in coro brani di compositori ticinesi.
- Alla Casetta Amélie di Pregassona, grandi e piccini potranno lasciarsi incantare dal Mago Renato - Spettacolo di magia alle 20, per una serata all'insegna dell'illusionismo comico e acrobatico.
- L'Agorà del LAC di Lugano ospita LAC en plein air: Serata al femminile alle 21. Protagoniste della serata musicale saranno Sarah Buechi, Giua, Riccardo Tesi e il trio Trëi.
- Alla Rivetta Tell, sul lungolago di Lugano, si balla con Alma Latina a partire dalle 21. Una serata danzante a ritmo di musica caraibica con Dj Ode e le scuole di ballo locali.
Mendrisiotto
- Al Campo Sportivo Comunale di Vacallo continuano le Feste campestri SAV Vacallo 2026. Una vera e propria festa di paese con musica dal vivo, sport e ottima cucina per sostenere i giovani della società.
- Presso la Corte Solari di Arzo va in scena Mio nonno vola gli aquiloni alle 18.30. Uno spettacolo poetico sull'incontro tra generazioni. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al Giardino Contessa di Arzo, sempre alle 18.30, potrete assistere a Tuono, il mio vicino gigante, una delicata storia di amicizia e coraggio. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Alla Palestra Scuole di Arzo, alle 18.30, Alessandro Bandini interpreta Per sempre, un intenso monologo tratto dalla corrispondenza amorosa di Giovanni Testori. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al Bar Sport di Arzo, i più piccoli sono invitati al Viaggio di una nuvola alle 18.30, un percorso magico tra paesaggi sognanti. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Seconda replica per i piccolissimi con il Viaggio di una nuvola al Bar Sport di Arzo alle 20.15. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al Giardino Contessa di Arzo, alle 20.15, prende vita la fiaba di Vassilissa e la Baba Jaga, uno spettacolo che esplora la paura e il coraggio. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Alla Corte Solari di Arzo, alle 20.15, va in scena Oggi: Fuga a quattro mani per nonna e bambino, la tenera storia dell'incontro tra il piccolo Marco e l'anziana Lina. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- In località Bonaga ad Arzo, alle 21.30, si sorride amaro con Apocalisse tascabile, uno spettacolo eroicomico sulla fine del mondo vista da una generazione esclusa. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Alla Palestra Scuole di Arzo, alle 21.30, Francesca Astrei porta sul palco Io sono verticale, un monologo tragicomico che affronta il tema della depressione attraverso la metafora di Lazzaro. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Locarnese
- A Magadino, presso una casa privata, si terrà Una giornata di storie a partire dalle 9.30. Un'occasione per leggere, discutere e viaggiare con la fantasia attraverso testi brevi.
- In Largo Zorzi a Locarno continua Graffiskate 32, lo storico appuntamento dedicato alla cultura urbana. Dalle 11 vi aspettano graffiti dal vivo, mercatini artigianali, workshop e, dal tardo pomeriggio, tanta musica dal vivo.
- Alla stazione FART di Locarno (Muralto) parte un'avventura unica alle 17.45: il Treno Storico: cena con delitto. Un viaggio immersivo fino a Camedo tra enigmi, indizi e un'ottima cena. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Nell'atrio delle scuole di Contone va in scena Il gatto con gli stivali alle 21. Un grande classico riproposto dal Teatro di Figura Umbro, preceduto alle 20 da un laboratorio di costruzione di marionette.
Bellinzona e valli
- Dalle 11, nel piazzale delle scuole di Daro, torna Daro in Piazza, la tradizionale festa di paese, oggi anche con il pranzo, oltre alla cena e alla musica.
- Alle 11 al Corridoio Ecologico di Pollegio riparte Street Food & Live Music, con bar e street food e poi dalle 18 alle 22 parco con oltre 30 giochi in legno. Alle 21 sul palco Beba Band Party.
- Dalle 11 alla Capanna Genzianella in Valle Morobbia Capanna Genzianella in Festa – Un Giorno di allegria in Natura – Organizzata dagli Amici della Natura, la festa prevede pranzo, musica e diverse attività.
- A Campo Blenio nona edizione del Greina Trail, con la sfida tradizionale del Classic Trail oppure il Val Da Camp Trail. Per i più piccoli c'è il Kids Trail.
- All'Ex Convento di Monte Carasso va in scena Follow the Sun a partire dalle 16. Una giornata organizzata dall'Associazione Helianto all'insegna di arte, teatro d'improvvisazione, gastronomia e musica dal vivo.
- La Chiesa di San Maurizio a Osco ospita la Sagra di San Maurizio alle 17.30. Ad allietare i presenti ci sarà la Fisorchestra Airolese con un repertorio che spazia da Piazzolla a Mancini.
- Al Policentro Valle Morobbia di Pianezzo si celebra la Festa estiva con musica live a Pianezzo. L'apertura del bar è prevista per le 18.30, seguita dal concerto dei Moonday Rocks alle 20.
Domenica 23 agosto
Lugano e dintorni
- La città di Lugano sarà animata da Lugano Piano, un evento musicale diffuso con molteplici concerti per celebrare l'ascolto e valorizzare il volontariato sociale.
- Dalle 10, il Lungolago di Lugano ospita La Splendida - Mercato sul lungolago. Vi aspettano artigianato, street food, musica dal vivo, dj set e tante attrazioni per grandi e piccini.
- Allo Studio FOCE di Lugano, alle 10.30, si terrà il concerto matinée Aulos: Scatole cinesi. Il Duo Simposio proporrà musiche di Ravel, Samuels, Ottomano e Tasca.
- A Morcote, presso l'entrata Riva di Pilastri del Parco Scherrer, dalle 11 partono le Visite guidate gratuite – Parco Scherrer. Un'occasione per scoprire la storia e le bellezze del parco in italiano e tedesco.
- Serata all'insegna della musica a Lugano con Blues & Boogie: Dana Gillespie, Joachim Palden e Giovavibe alle 18.30. Durante l'evento verrà presentato in anteprima il nuovo brano “The Kindness of the Blues”.
- Al LAC Lugano Arte e Cultura prende il via alle 20.30 la rassegna estiva LAC en plein air 2026 – Musica popolare e Neue Volkmusik, curata da Johannes Rühl.
Mendrisiotto
- Al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, alle 10, vi attende Arte e benessere. Un atelier nel parco per rallentare e ritrovare la connessione con la natura. Iscrizione obbligatoria.
- Alla Palestra Scuole di Arzo, alle 18.30, va in scena Io sono verticale. Francesca Astrei porta sul palco un monologo comico e straziante sulla depressione. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Al Giardino Contessa di Arzo, sempre alle 18.30, spazio alla narrazione estemporanea con Il corvo. Una fiaba dei fratelli Grimm accompagnata da musica jazz dal vivo. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Alla Corte solari di Arzo, ancora alle 18.30, i più piccoli potranno divertirsi con Mio nonno vola gli aquiloni, uno spettacolo poetico sull'incontro tra generazioni. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- A Bonaga (Arzo), alle 20.30, Giulia Angeloni e Flavia Ripa presentano Santi balordi e poveri cristi, uno spettacolo fatto di affabulazione e musica che recupera la tradizione popolare italiana. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- Alla Palestra Scuole di Arzo, sempre alle 20.30, Alessandro Bandini dà voce alla storia d'amore tra Giovanni Testori e Alain Toubas con lo spettacolo Per sempre. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Locarnese
- Dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 17 Porte aperte al forte Olimpio di Magadino, a Gambarogno.
- A Verdasio torna La grande festa del Monte Comino a partire dalle 11. Vi aspettano la tradizionale carne alla pioda, musica popolare con la Bandella Comino Band e una ricca lotteria.
- Sul Lungolago Portigon di Minusio, alle 18, va in scena Storie da mangiare. Due cuoche strampalate trasformeranno gli ingredienti della cucina in buffi personaggi delle fiabe.
- Al Castello Marcacci di Brione Verzasca Una notte per Faber, omaggio a Fabrizio De André con Andrea Filippi e Marianna Vidale. Ingresso gratuito, in caso di maltempo l'evento si svolgerà sotto il portico della Chiesa.
Bellinzona e valli
- A Preonzo, In Pasquéi, dalle 9.15 Yoga all'aperto per tutti, principanti e avanzati. A seguire brunch aperto a tutti presso il ristorante Preonzo.
- Dalle 11 alla chiesa di San Bernardo a Curzutt Festa della polenta a San Bernardo: tradizionale festa con Santa Messa e pranzo a base di polenta, affettati e formaggi
- A Claro, presso il Campo Sportivo, alle 11 prende il via La Scorbatède, una gustosa passeggiata enogastronomica per le vie del paese per festeggiare gli 80 anni del Football Club Claro.
- A Ravecchia dalle 11 Festa popolare ai Monti di Ravecchia: Santa Messa nella Cappella dei monti, aperitivo offerto, alle 12.30 polenta con mortadella e gorgonzola (a 15 franchi) e intrattenimento de Il concertino di Ravecchia. Alla sera cucina del Grotto e musica.
- Alle 11 sul Lungo Moesa di San Bernardino (GR) concerto dell'Orchestra Mandolinistica di Lugano. In caso di cattivo tempo, il concerto si farà nella Chiesa Rotonda di San Bernardino.
- A Bellinzona, dalle 14, si terranno le Porte aperte alla nuova sede SMUM di Bellinzona. Un'occasione per esplorare le aule, testare strumenti musicali e conoscere i docenti della Scuola di Musica Moderna.