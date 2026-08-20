«Antifascismo è antisionismo»

Alle 20.20 il corteo si è mosso verso via Trevano. I manifestanti hanno poi trovato tre camionette della Polizia e gli agenti in tenuta antisommossa. Alle 21 sono stati esplosi alcuni petardi (è volata anche una bottiglia contro le forze dell'ordine). La manifestazione è terminata poco prima delle 22.

La protesta è stata organizzata da diverse sigle, che nei giorni scorsi avevano invitato la cittadinanza a unirsi alla manifestazione «con determinazione e solidarietà», ribadendo la loro posizione: «Nessuno spazio per il sionismo. Palestina libera».