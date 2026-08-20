Anche i Giovani Verdi Liberali dicono no alla partita con il Maccabi Tel Aviv

I Giovani Verdi Liberali si chiedono quindi: «Perché rischiare di far esplodere la situazione? Perché ospitare una squadra con tanti dei suoi titolari che hanno prestato servizio a Gaza e nella West Bank, nell’esercito d’occupazione israeliano? Se il Lugano calcio non ha a cuore la sorte dei civili palestinesi, quantomeno l’interesse tattico e ipocrita dell’evitare controversie non dovrebbe prevalere? E se non di innocenti lontani geograficamente, di casa nostra?».