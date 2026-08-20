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LUMINO

Lumino: l'acqua erogata non è potabile

L'utenza è tenuta a non consumare l'acqua né a utilizzarla per la preparazione di cibi e bevande, a meno che non venga fatta bollire per almeno 5 minuti.
Lumino: l'acqua erogata non è potabile
Depositphotos (michaklootwijk)
Fonte Comune di Lumino
elaborata da Redazione
Lumino: l'acqua erogata non è potabile
L'utenza è tenuta a non consumare l'acqua né a utilizzarla per la preparazione di cibi e bevande, a meno che non venga fatta bollire per almeno 5 minuti.

LUMINO - L’Azienda Acqua Potabile di Lumino comunica che, a causa del maltempo e dei conseguenti problemi alla rete di adduzione, l’acqua erogata in tutto il Comune è dichiarata non potabile fino a nuovo avviso. Sono esclusi dal provvedimento Carrale di Bergamo e i numeri civici 4, 9, 11 e 13 di Via Castione.

L’utenza è pertanto tenuta a non bere l’acqua corrente e a non utilizzarla per l’igiene orale, la preparazione di cibi freddi e bevande, il lavaggio degli alimenti o il risciacquo di utensili da cucina e stoviglie.

L’acqua può invece essere utilizzata senza limitazioni se fatta bollire per almeno 5 minuti, a condizione che non presenti odori o colorazioni anomale.

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