Lumino: l'acqua erogata non è potabile

LUMINO - L’Azienda Acqua Potabile di Lumino comunica che, a causa del maltempo e dei conseguenti problemi alla rete di adduzione, l’acqua erogata in tutto il Comune è dichiarata non potabile fino a nuovo avviso. Sono esclusi dal provvedimento Carrale di Bergamo e i numeri civici 4, 9, 11 e 13 di Via Castione.