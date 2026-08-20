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Mappo Morettina chiusa per due notti
Il traffico sarà deviato sulla strada cantonale
USTRA
Fonte USTRA
Mappo Morettina chiusa per due notti
Il traffico sarà deviato sulla strada cantonale
LOCARNO - Due notti di stop alla circolazione nella galleria Mappo Morettina. L'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha comunicato che il tunnel resterà chiuso al traffico da lunedì 24 a mercoledì 26 agosto, dalle 21 alle 5 del mattino successivo.
La chiusura si rende necessaria per procedere alle ispezioni del canale di ventilazione e del camino, oltre che per consentire il rientro del materiale del Locarno Film Festival. Durante le fasce orarie interessate dai lavori, il traffico verrà deviato sulla strada cantonale.
USTRA si scusa per i possibili disagi che la chiusura potrà comportare e invita gli utenti ad attenersi alle indicazioni della segnaletica esposta.
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