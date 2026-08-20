InPoint 2026 termina con una festa a Villa Brazzola

Nel corso dell’estate, InPoint ha coinvolto persone di diverse generazioni, con attività pensate per favorire l’inclusione, il dialogo e la scoperta del territorio. I bambini della scuola materna hanno partecipato alle attività diurne, tra laboratori, giochi e momenti educativi, mentre i giovani delle scuole medie e superiori hanno affiancato i ragazzi della Preformazione nelle attività turistiche di InPoint, contribuendo all’accoglienza dei visitatori e alla promozione del territorio. «Proprio la collaborazione tra gli adolescenti del territorio e gli alunni della Preformazione ha rappresentato uno degli aspetti più significativi dell’esperienza, creando occasioni concrete di incontro, collaborazione e scambio. Un altro elemento positivo emerso nel corso del progetto è stata la crescita della motivazione dei ragazzi e delle ragazze della Preformazione» osservano dalla Fondazione Don Guanella.