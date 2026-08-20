Cerca e trova immobili
Segnalaci
RIVA SAN VITALE

InPoint 2026 termina con una festa a Villa Brazzola

L'appuntamento, aperto a tutti, è previsto martedì 25 agosto. Tra le varie attività: mercatini, giochi da tavolo e animazioni per bambini e adulti
InPoint 2026 termina con una festa a Villa Brazzola
Fondazione Don Guanella
Fonte Fondazione Don Guanella
elaborata da Redazione
InPoint 2026 termina con una festa a Villa Brazzola
L'appuntamento, aperto a tutti, è previsto martedì 25 agosto. Tra le varie attività: mercatini, giochi da tavolo e animazioni per bambini e adulti

RIVA SAN VITALE - Si avvia verso la conclusione InPoint 2026, il progetto estivo promosso dalla Fondazione Don Guanella in collaborazione con il Comune di Riva San Vitale, che quest’anno ha trasformato Villa Brazzola in un luogo di incontro, partecipazione e valorizzazione del territorio. Protagonisti dell’iniziativa sono stati i ragazzi della Preformazione, impegnati nella gestione del punto informativo turistico, dove hanno accolto cittadini e visitatori, promuovendo le principali attrazioni di Riva San Vitale e del Mendrisiotto.

Nel corso dell’estate, InPoint ha coinvolto persone di diverse generazioni, con attività pensate per favorire l’inclusione, il dialogo e la scoperta del territorio. I bambini della scuola materna hanno partecipato alle attività diurne, tra laboratori, giochi e momenti educativi, mentre i giovani delle scuole medie e superiori hanno affiancato i ragazzi della Preformazione nelle attività turistiche di InPoint, contribuendo all’accoglienza dei visitatori e alla promozione del territorio. «Proprio la collaborazione tra gli adolescenti del territorio e gli alunni della Preformazione ha rappresentato uno degli aspetti più significativi dell’esperienza, creando occasioni concrete di incontro, collaborazione e scambio. Un altro elemento positivo emerso nel corso del progetto è stata la crescita della motivazione dei ragazzi e delle ragazze della Preformazione» osservano dalla Fondazione Don Guanella.

Da segnalare, tra gli appuntamenti, le giornate dello Svuota Cantine, iniziativa dedicata al riuso e alla sostenibilità che ha richiamato numerosi cittadini grazie al mercatino dello scambio e del riutilizzo, accompagnato da momenti di animazione e convivialità. Villa Brazzola ha inoltre ospitato uno spazio dedicato alla promozione dei prodotti del territorio.

La manifestazione si concluderà martedì 25 agosto presso Villa Brazzola con la Festa finale di InPoint 2026, aperta a tutta la popolazione. A partire dalle ore 17 prenderà il via Gli oggetti che viaggiano nel tempo, un mercatino dedicato allo scambio e alla donazione di oggetti usati, con l’invito ai partecipanti a portare ciò che desiderano condividere o donare. Dalle 17.30 attività di animazione per bambini e adulti, tra cui truccabimbi, baby dance e giochi da tavolo in collaborazione con l’Associazione GiochinTavola. Dalle 18.30 la Fondazione Don Guanella offrirà un aperitivo aperto a tutti i partecipanti. Per l’intera giornata sarà inoltre possibile visitare la mostra delle biciclette d’epoca della collezione di Giovanni Vassalli e l’esposizione delle opere dell’artista Rossella Spinetti.

«La Festa finale sarà così l’occasione per concludere un’estate che ha messo al centro inclusione, formazione e partecipazione, valorizzando il ruolo dei giovani e creando nuove occasioni di incontro tra la Fondazione, il Comune, le realtà del territorio e la cittadinanza» conclude la Fondazione Don Guanella.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
fondazionegiochiinclusioneinpoint
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Se ne va una leggenda del Gambarogno
LIVE
LOCARNESE
1 gior

Se ne va una leggenda del Gambarogno

Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali
LIVE
MELIDE
1 gior

Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
45

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante

Tragico incidente: ticinese muore in gara sull’Isola di Man
LIVE
ISOLA DI MAN
21 ore
26

Tragico incidente: ticinese muore in gara sull’Isola di Man

Trovata morta nel Ceresio: era una grande animalista
LIVE
MELIDE
20 ore

Trovata morta nel Ceresio: era una grande animalista

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
3 gior

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina
LIVE
LUGANO
2 gior
103
188

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina

Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi
LIVE
CANTONE/ITALIA
1 gior

Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi

Annegamento in piscina: morta una 64enne
LIVE
MAGLIASO
2 gior

Annegamento in piscina: morta una 64enne

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne
LIVE
MELIDE
1 gior

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia
LIVE
BELLINZONA
3 gior

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
2 gior

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
46
148

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese
LIVE
LUGANO
1 gior
34

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese

Lago Maggiore, il fondo è stato toccato?
LIVE
CANTONE
22 ore
4
22

Lago Maggiore, il fondo è stato toccato?

La civiltà resta... in garage
LIVE
CHIASSO
1 gior
38
90

La civiltà resta... in garage

Temporali sul Ticino, scattata l'allerta 4
LIVE
CANTONE
17 ore
1
27

Temporali sul Ticino, scattata l'allerta 4

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia
LIVE
LAMONE
1 gior
80

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia

È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali
LIVE
CANTONE
21 ore
4
39

È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa
LIVE
LOCARNESE
1 gior

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?
LIVE
LUGANO
1 gior
181

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
5
5

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»
LIVE
LUGANO
2 gior
132

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla
LIVE
CANTONE
3 gior
8
54

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla

Chiudere i battenti dopo 25 anni: «Abbiamo visto clienti piangere sapendo che andiamo via»
LIVE
BIASCA
8 ore
16

Chiudere i battenti dopo 25 anni: «Abbiamo visto clienti piangere sapendo che andiamo via»

Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali
LIVE
CONFINE
1 gior
14
31

Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
LIVE
GRIGIONI
2 gior
10
31

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale
LIVE
GRAVESANO
2 gior
15
34

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale

Quante auto in fiamme... o no?
LIVE
CANTONE
2 gior
6

Quante auto in fiamme... o no?

Cavallo precipita da un ponte
LIVE
ZUGO
3 gior
45

Cavallo precipita da un ponte

Coop sta per aprire nell'ex Globus
LIVE
LOCARNO
1 gior
15
30

Coop sta per aprire nell'ex Globus

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità
LIVE
ITALIA
2 gior
30

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere
LIVE
STATI UNITI
3 gior
6

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere

Morta la donna delle telefonate con Zali: «Necessario fare piena luce»
LIVE
CANTONE
7 ore

Morta la donna delle telefonate con Zali: «Necessario fare piena luce»

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»
LIVE
LUGANO
1 gior
113
272

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
2 gior
149
329

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato

Primi danni, ma il grosso è atteso per oggi
LIVE
CANTONE
6 ore
11
27

Primi danni, ma il grosso è atteso per oggi

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo
LIVE
MERCATO
1 gior
7
12

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo

Caso Zali, «versioni che non concordano»
LIVE
CANTONE
1 gior
5
42

Caso Zali, «versioni che non concordano»

«Sono dannatamente divorziato»
LIVE
CALCIO
1 gior
1
6

«Sono dannatamente divorziato»

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
22

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»
LIVE
CANTONE
2 gior
37
49

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
3 gior
6
25

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno

Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso: «Errore gravissimo»
LIVE
TENNIS
1 gior
30
54

Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso: «Errore gravissimo»

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro
LIVE
RIVERA
3 gior
180
201

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro

«Embolo potrebbe rifarsi la verginità»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
19

«Embolo potrebbe rifarsi la verginità»

Dopo lo scandalo sessuale, torna il festival del tantra: «Il consenso come regola»
LIVE
SVIZZERA
16 ore

Dopo lo scandalo sessuale, torna il festival del tantra: «Il consenso come regola»

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale
LIVE
CANTONE
2 gior
8

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale

«Preferibilmente non fumatrice, tra i 22 e i 40 anni»: un annuncio di lavoro che fa discutere
LIVE
ZURIGO
1 gior
20
60

«Preferibilmente non fumatrice, tra i 22 e i 40 anni»: un annuncio di lavoro che fa discutere

ULTIME NOTIZIE TICINO
Una bici "volante"
LIVE
LOSONE
22 min
1

Una bici "volante"

Acqua alta (e fango) a Muralto
LIVE
LOCARNO
26 min
2

Acqua alta (e fango) a Muralto

Il pitone scomparso, le minacce social e poi il silenzio. L'etologo: «Ecco dove cercarlo»
LIVE
LOCARNO
28 min
1

Il pitone scomparso, le minacce social e poi il silenzio. L'etologo: «Ecco dove cercarlo»

Ticinesi e svizzeri le pagano, le multe
LIVE
CONFINE
2 ore
15
14

Ticinesi e svizzeri le pagano, le multe

Pianificazione ospedaliera, Quadranti: «I dati del 2019 sono ancora adeguati?»
LIVE
CANTONE
2 ore
1
5

Pianificazione ospedaliera, Quadranti: «I dati del 2019 sono ancora adeguati?»

Caso Maidan: «Sette mesi dopo, il ricorso resta senza risposta»
LIVE
CANTONE
3 ore
6
23

Caso Maidan: «Sette mesi dopo, il ricorso resta senza risposta»

Marchesi lascia il volante a Chiesa
LIVE
CANTONE
4 ore
18
57

Marchesi lascia il volante a Chiesa

Sarà Tiziana Zaninelli la nuova rettrice del Papio
LIVE
ASCONA
4 ore
11
44

Sarà Tiziana Zaninelli la nuova rettrice del Papio

Un fiume sull'A2
LIVE
LUGANO
4 ore
39
141

Un fiume sull'A2

«Quando affidiamo un figlio alla scuola dobbiamo poterci fidare»
LIVE
CANTONE
5 ore
13
21

«Quando affidiamo un figlio alla scuola dobbiamo poterci fidare»