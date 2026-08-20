InPoint 2026 termina con una festa a Villa Brazzola
L'appuntamento, aperto a tutti, è previsto martedì 25 agosto. Tra le varie attività: mercatini, giochi da tavolo e animazioni per bambini e adulti
L'appuntamento, aperto a tutti, è previsto martedì 25 agosto. Tra le varie attività: mercatini, giochi da tavolo e animazioni per bambini e adulti
RIVA SAN VITALE - Si avvia verso la conclusione InPoint 2026, il progetto estivo promosso dalla Fondazione Don Guanella in collaborazione con il Comune di Riva San Vitale, che quest’anno ha trasformato Villa Brazzola in un luogo di incontro, partecipazione e valorizzazione del territorio. Protagonisti dell’iniziativa sono stati i ragazzi della Preformazione, impegnati nella gestione del punto informativo turistico, dove hanno accolto cittadini e visitatori, promuovendo le principali attrazioni di Riva San Vitale e del Mendrisiotto.
Nel corso dell’estate, InPoint ha coinvolto persone di diverse generazioni, con attività pensate per favorire l’inclusione, il dialogo e la scoperta del territorio. I bambini della scuola materna hanno partecipato alle attività diurne, tra laboratori, giochi e momenti educativi, mentre i giovani delle scuole medie e superiori hanno affiancato i ragazzi della Preformazione nelle attività turistiche di InPoint, contribuendo all’accoglienza dei visitatori e alla promozione del territorio. «Proprio la collaborazione tra gli adolescenti del territorio e gli alunni della Preformazione ha rappresentato uno degli aspetti più significativi dell’esperienza, creando occasioni concrete di incontro, collaborazione e scambio. Un altro elemento positivo emerso nel corso del progetto è stata la crescita della motivazione dei ragazzi e delle ragazze della Preformazione» osservano dalla Fondazione Don Guanella.
Da segnalare, tra gli appuntamenti, le giornate dello Svuota Cantine, iniziativa dedicata al riuso e alla sostenibilità che ha richiamato numerosi cittadini grazie al mercatino dello scambio e del riutilizzo, accompagnato da momenti di animazione e convivialità. Villa Brazzola ha inoltre ospitato uno spazio dedicato alla promozione dei prodotti del territorio.
La manifestazione si concluderà martedì 25 agosto presso Villa Brazzola con la Festa finale di InPoint 2026, aperta a tutta la popolazione. A partire dalle ore 17 prenderà il via Gli oggetti che viaggiano nel tempo, un mercatino dedicato allo scambio e alla donazione di oggetti usati, con l’invito ai partecipanti a portare ciò che desiderano condividere o donare. Dalle 17.30 attività di animazione per bambini e adulti, tra cui truccabimbi, baby dance e giochi da tavolo in collaborazione con l’Associazione GiochinTavola. Dalle 18.30 la Fondazione Don Guanella offrirà un aperitivo aperto a tutti i partecipanti. Per l’intera giornata sarà inoltre possibile visitare la mostra delle biciclette d’epoca della collezione di Giovanni Vassalli e l’esposizione delle opere dell’artista Rossella Spinetti.
«La Festa finale sarà così l’occasione per concludere un’estate che ha messo al centro inclusione, formazione e partecipazione, valorizzando il ruolo dei giovani e creando nuove occasioni di incontro tra la Fondazione, il Comune, le realtà del territorio e la cittadinanza» conclude la Fondazione Don Guanella.