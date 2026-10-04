"Più spazi", quante persone al Lido San Domenico

Anche il dibattito pubblico attorno alla vicenda è intenso. Nelle scorse settimane il capodicastero Cultura, Sport ed Eventi della Città di Lugano, Roberto Badaracco, ha commentato la raccolta firme: «Secondo me è un segnale importante, anche prevedibile in un certo senso, perché il Lido San Domenico ha un'utenza molto affezionata e in generale è entrato nell'immaginario per le sue peculiarità. Questo sostegno testimonia e ribadisce quest'affezione della cittadinanza nei confronti del Lido, per continuare nel solco tracciato in questi anni».