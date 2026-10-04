Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

"Più spazi", quante persone al Lido San Domenico

Folta partecipazione all'evento nel luogo simbolo del dibattito sugli spazi collettivi a Lugano
"Più spazi", quante persone al Lido San Domenico
Ti-Press (Pablo Gianinazzi)
di Cronaca Ticino
+3
"Più spazi", quante persone al Lido San Domenico
Folta partecipazione all'evento nel luogo simbolo del dibattito sugli spazi collettivi a Lugano

LUGANO - Il pomeriggio pubblico a tema "Più spazi", che si è tenuto a partire dalle 15.30 a Castagnola e che è stato dedicato al tema degli spazi collettivi a Lugano, ha fatto registrare una folta partecipazione di pubblico, a conferma dell'attenzione della cittadinanza attorno al futuro del Lido San Domenico e di altri luoghi che possono garantire un punto di aggregazione aperto a tutti.

LUGANO
Lido San Domenico, tra due bandi e 4000 firme: «Ma il Municipio ascolta?»

Al centro del dibattito la petizione popolare "Salviamo il Lido San Domenico: RISANARE SÌ, SNATURARE NO!", lanciata tre settimane fa e che ha già raccolto quasi 4'000 firme. Il testo, sostenuto anche da alcune realtà politiche, chiede al Municipio di tornare sui propri passi e di annullare il mandato relativo al partenariato pubblico-privato per il Lido. A preoccupare i promotori, al di là della ricerca di fondi, è la possibile snaturazione di un luogo e di un'identità consolidati e apprezzati, a favore invece di una logica commerciale.

LUGANO
Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»

Anche il dibattito pubblico attorno alla vicenda è intenso. Nelle scorse settimane il capodicastero Cultura, Sport ed Eventi della Città di Lugano, Roberto Badaracco, ha commentato la raccolta firme: «Secondo me è un segnale importante, anche prevedibile in un certo senso, perché il Lido San Domenico ha un'utenza molto affezionata e in generale è entrato nell'immaginario per le sue peculiarità. Questo sostegno testimonia e ribadisce quest'affezione della cittadinanza nei confronti del Lido, per continuare nel solco tracciato in questi anni».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
lido san domenicoluganopiù spazispazi pubblici
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa
LIVE
VAUD
1 gior
37

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega
LIVE
COLDRERIO
2 gior

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve
LIVE
CANTONE
1 gior

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne
LIVE
COLDRERIO
1 gior

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte
LIVE
COLDRERIO
2 gior

Incidente sull'A2, 73enne in pericolo di morte

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
22 ore
13
36

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»
LIVE
CANTONE
1 gior
41
63

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video
LIVE
GRONO
2 gior

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni
LIVE
PAMBIO-NORANCO
2 gior
32
58

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»
LIVE
MASSAGNO
2 gior
49
53

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»

«La mia salute non c'entra nulla»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
52
83

«La mia salute non c'entra nulla»

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano
LIVE
ITALIA
1 gior
20
27

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»
LIVE
LUGANO
3 gior
51
102

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»

Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro
LIVE
LOCARNO
3 gior
27
41

Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno
LIVE
AGENDONE
2 gior
16

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»
LIVE
TRAFFICO
2 gior
10
38

Mendrisio nel caos dopo l'incidente sulla A2: «Qui è tutto fermo»

La coda di Haaland finisce in Tribunale
LIVE
CALCIO
2 gior
1
17

La coda di Haaland finisce in Tribunale

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
2 gior

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte

«Aiutatemi, sto morendo!». Così Ajdin ha salvato quattro giovani dall'auto in fiamme
LIVE
ARGOVIA
3 gior
19
150

«Aiutatemi, sto morendo!». Così Ajdin ha salvato quattro giovani dall'auto in fiamme

Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa
LIVE
GRIGIONI
2 gior
12
50

Ottanta pecore precipitano da una parete rocciosa

Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
3 gior
34
72

Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore

Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso
LIVE
MELIDE
2 gior
6
19

Nel traffico di una serata da dimenticare, un furgone prende fuoco all'improvviso

I Sette della vergogna
LIVE
STATI UNITI
2 gior

I Sette della vergogna

Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»
LIVE
CRETA
2 gior
13

Strade sommerse, auto trascinate in mare e un morto: «È davvero spaventoso»

Dall'ossessione per la coda del Gottardo alla creazione di un'app
LIVE
SAN GOTTARDO
2 gior
30
34

Dall'ossessione per la coda del Gottardo alla creazione di un'app

Draghi: «L'UE guardi all'esempio della Svizzera»
LIVE
ZURIGO
2 gior
9
47

Draghi: «L'UE guardi all'esempio della Svizzera»

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
6 ore
3
18

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»

Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers
LIVE
NHL
3 gior
12
49

Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers

Trattamento stazionario per il 25enne matricida
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Trattamento stazionario per il 25enne matricida

Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga
LIVE
CANTONE
2 gior
19

Occhio all’acceleratore, il piede pesante si paga

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
2
14

L'Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai

L'addio di Wawrinka apre importanti scenari a Sinner
LIVE
TENNIS
2 gior
3
7

L'addio di Wawrinka apre importanti scenari a Sinner

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone
LIVE
HCAP
20 ore
5
73

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
7

Chiamate indesiderate, già 148 milioni quelle trattate in Svizzera

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos
LIVE
NATIONS LEAGUE
20 ore
6
41

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo
LIVE
CANTONE
1 gior
56
141

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo

Disoccupazione per i frontalieri, Chiesa incassa un altro sì
LIVE
SVIZZERA
3 gior
12
83

Disoccupazione per i frontalieri, Chiesa incassa un altro sì

Dopo Lugano, anche la Corte di Londra dà ragione al broker dei vip
LIVE
LUGANO/LONDRA
2 gior
12

Dopo Lugano, anche la Corte di Londra dà ragione al broker dei vip

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica
LIVE
VALLESE
1 gior
41
94

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica

La Svizzera giocherà su un terreno in condizioni deplorevoli: «Non è una novità»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
9
16

La Svizzera giocherà su un terreno in condizioni deplorevoli: «Non è una novità»

Viva dopo due iniezioni letali ma «in condizioni gravi»
LIVE
STATI UNITI
2 gior
5
18

Viva dopo due iniezioni letali ma «in condizioni gravi»

Skoda richiama 1,7 milioni di auto: possibile problema allo sterzo
LIVE
MONDO
2 gior
1
5

Skoda richiama 1,7 milioni di auto: possibile problema allo sterzo

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano
LIVE
HCAP
1 gior
26
52

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano

Christa Pike priva di conoscenza e attaccata al respiratore
LIVE
STATI UNITI
1 gior
10
31

Christa Pike priva di conoscenza e attaccata al respiratore

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»
LIVE
MEDIO ORIENTE
3 gior
48
92

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»

Squalifica per Nathan Borradori
LIVE
HCAP
2 gior
7
26

Squalifica per Nathan Borradori

ULTIME NOTIZIE TICINO
Cala il sipario su "Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo"
LIVE
POSCHIAVO (GR)
1 ora

Cala il sipario su "Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo"

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita
LIVE
CAMORINO
2 ore
2
10

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne
LIVE
SERRAVALLE
3 ore
18

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
LIVE
LUGANO
5 ore
2
22

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia

AIM, nel mirino le remunerazioni del Consiglio direttivo: «Serve trasparenza»
LIVE
MENDRISIO
6 ore
4
7

AIM, nel mirino le remunerazioni del Consiglio direttivo: «Serve trasparenza»

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»
LIVE
ALTO MALCANTONE
8 ore
22
173

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese
LIVE
SPAGNA / CANTONE
10 ore
2
13

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese

Un giorno che cambia la vita
LIVE
CANTONE
11 ore
11

Un giorno che cambia la vita

È ora di caricare la graa
LIVE
BREGGIA
22 ore
2
11

È ora di caricare la graa

Casinò, il sindaco rassicura: «I conti sono solidi». La minoranza non ci sta
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
4
17

Casinò, il sindaco rassicura: «I conti sono solidi». La minoranza non ci sta