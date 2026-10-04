Cala il sipario su "Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo"

«Se la chiusura di un festival è il momento anche di ringraziare, allora è a tutti questi corpi che devo dire grazie (…) Quando crei un tema per un festival non lo sai se funzionerà - o almeno io non lo so mai se ciò che faccio funzionerà. Senti la scintilla di un possibile significato condiviso, come una fiammella, e provi a darle ossigeno. Sento che ha funzionato, questo Parole del corpo», ha dichiarato Begoña Feijoo Fariña, ideatrice del progetto e direttrice artistica del festival, salutando il pubblico e dando appuntamento alla prossima edizione, in programma dal 1° al 3 ottobre 2027.

Fra gli incontri più acclamati e divertenti figura quello con Göri Klainguti (1945), autore di libri scritti nel romancio dell'Alta Engadina (putér). In dialogo con la scrittrice Flurina Badel, Klainguti ha coinvolto il pubblico in un continuo scambio, fra una risata e l'altra, anche nelle altre lingue nazionali. I brani sono stati letti dallo stesso autore e, in italiano, dall'attore Massimiliano Zampetti. Apprezzate anche le letture estemporanee in piazza: pillole letterarie di dieci minuti affidate al poeta e performer Gerold Ehrsam, che ha invitato pubblico e passanti a fermarsi ad ascoltare, raccontando come a Poschiavo si senta libero, mentre altrove si senta sempre un po' «-schiavo».