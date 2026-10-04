«Il Ticino non faccia affari con la guerra»

La petizione invita inoltre Gran Consiglio e Consiglio di Stato a presentare un’iniziativa cantonale che chieda alla Confederazione di vietare la produzione, l’esportazione, il transito e il finanziamento di materiale bellico. Un’ultima richiesta riguarda le scuole. La GISO domanda che a studentesse e studenti siano garantiti spazi e tempo per organizzare assemblee e incontri sulla militarizzazione, l’industria bellica, il clima e il futuro delle giovani generazioni.