Möbius 2026: è stato l'anno de "La mente contesa"

Negli incontri sull’informazione, Luca De Biase ha descritto le piattaforme come ambienti che ordinano i contenuti e determinano ciò che conquista la nostra attenzione. Massimo Bray, dalla prospettiva di Treccani, ha osservato che con l’IA generativa «prima cercavamo una fonte, oggi chiediamo una risposta»: diventa quindi ancora più importante riconoscere chi ha prodotto, verificato e aggiornato le informazioni. Il confronto si è poi spostato sulla sovranità digitale, intesa come capacità concreta di scelta e controllo. Elena e Gualtiero Carraro hanno presentato alternative ai social network, mentre Edoardo Beretta ha illustrato l’evoluzione del Plan ₿ di Lugano verso infrastrutture resilienti, identità decentralizzata e IA locale.