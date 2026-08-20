BIASCA
Incidente sull'A2 tra Biasca e Moleno: coinvolto un camion
A causa dell'incidente, il traffico è rallentato e la corsia di sinistra è bloccata
FVR / M. Franjo
Fonte TCS
Incidente sull'A2 tra Biasca e Moleno: coinvolto un camion
0 / 5
Incidente sull'A2 tra Biasca e Moleno: coinvolto un camion
A causa dell'incidente, il traffico è rallentato e la corsia di sinistra è bloccata
Incidente sull'A2 tra Biasca e Moleno: coinvolto un camion
A causa dell'incidente, il traffico è rallentato e la corsia di sinistra è bloccata
BIASCA - Un incidente stradale si è verificato poco prima delle 15.30 sull'autostrada A2 tra Biasca e l'area di sosta di Moleno.
Secondo le prime informazioni, non ancora confermate, sarebbe coinvolto un camion. Al momento non si hanno notizie sulle condizioni delle persone coinvolte.
A causa dell'incidente, il traffico è rallentato e la corsia di sinistra è bloccata. Si stimano ritardi fino a 10 minuti.
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!