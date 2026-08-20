VAL CALANCA
Una frana ha tagliato in due la Val Calanca
È caduta questo giovedì pomeriggio nel territorio di Molina-Buseno (GR), isolando tutti i comuni a monte.
foto lettore tio.ch
Una frana ha tagliato in due la Val Calanca
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Una frana ha tagliato in due la Val Calanca
È caduta questo giovedì pomeriggio nel territorio di Molina-Buseno (GR), isolando tutti i comuni a monte.
Una frana ha tagliato in due la Val Calanca
È caduta questo giovedì pomeriggio nel territorio di Molina-Buseno (GR), isolando tutti i comuni a monte.
MOLINA-BUSENO (GR) - Ha letteralmente sepolto, e in almeno due punti, entrambe le corsie della strada cantonale (Via Al-Fontan/Alla Resega) un importante scoscendimento verificatosi questo giovedì pomeriggio in Val Calanca sul territorio di Buseno (GR).
A mostrarlo una foto scattata dall'alto e giunta in redazione.
Stando al TCS, la strada Grono-Valbella è attualmente intransitabile fra Molina-Buseno e Pciött.
Non è noto se vi siano vetture coinvolte e/o feriti.
Notizia in aggiornamento...
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