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Acqua alta (e fango) a Muralto

Un torrente color marrone ha invaso Via Balli e i dintorni della stazione FFS. E c'è chi punta il dito in direzione di un grosso cantiere.
Acqua alta (e fango) a Muralto
Acqua alta (e fango) a Muralto
foto lettore tio.ch
di Cronaca Ticino
Acqua alta (e fango) a Muralto
Un torrente color marrone ha invaso Via Balli e i dintorni della stazione FFS. E c'è chi punta il dito in direzione di un grosso cantiere.

MURALTO - Acqua alta non solo sulla A2: il maltempo, che questo giovedì mattina ha imperversato sul Ticino, ha trasformato anche Muralto in una sorta di acquitrino.

A confermarlo sono diverse foto (e video) giunte in redazione che mostrano il quartiere a ridosso della stazione FFS di Muralto/Locarno, nella fattispecie Via Francesco Balli, sommerso da una “bagna” color marrone.

A essere interessate dall'estemporaneo pantano sono tanto le strade quanto i camminamenti sotto ai portici: «C'è fango ovunque», commenta un lettore che punta il dito in direzione del vicino cantiere del Grand Hotel.

Da quest'ultimo, come mostra uno dei video giunti in redazione, si può vedere l'acqua fuoriuscire dal cancello del suddetto.

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