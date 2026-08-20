Pianificazione ospedaliera, Quadranti: «I dati del 2019 sono ancora adeguati?»

Il 1° giugno 2026 il Consiglio di Stato ha avviato la consultazione sulla proposta di attribuzione dei mandati di prestazione nei settori somatico acuto, della riabilitazione e della psichiatria. Secondo prio.swiss, spiega Quadranti, uno dei principali punti critici è il ricorso ai dati del 2019, utilizzati per stimare il fabbisogno. Al momento dell'istituzione della commissione consultiva, nel 2022, erano infatti i più recenti disponibili, poiché quelli del 2020 e del 2021 erano stati condizionati dalla pandemia. Oggi, tuttavia, questi dati rischiano di non rispecchiare più adeguatamente la situazione attuale.

Matteo Quadranti pone quindi al Consiglio di Stato una serie di domande: